Украинский полузащитник Руслан Малиновский результативными действиями не отличился.

В воскресенье, 23 апреля, состоялся центральный поединок 32-го тура французской Лиги 1 между "Марселем" и "Лионом".

Игра проходила на стадионе "Парк Олимпик Лионне" и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Счет в игре открыли футболисты "Марселя" - на 44-й минуте отличился турецкий полузащитник Дженгиз Ундер.

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На 68-й минуте Александр Ляказетт забил гол в ворота "Марселя" и сравнял счет. Матч шел к ничьей, когда на последних секундах компенсированного времени результативную ошибку совершили защитники хозяев: собираясь вынести мяч подальше от ворот после флангового навеса, Синали Дьоманде угодил прямо в Мало Гюсто, который и стал автором гола в свои ворота.

"Лион" - "Марсель" - 1:2

Голы: Ляказетт, 68 - Ундер, 44, Густо, 90+1 автогол

"Лион": Антони Лопеш, Диоманде, Ловрен, Лукеба, Тальяфико, Тиаго Мендес (Лепенан, 81), Толиссо, Какре, Шерки (Жеффиньо, 80), Барколя (Густо, 80), Ляказетт

"Марсель": Лопес, Клосс, Колашинац, Жиго, Балерди, Каборе, Верету, Малиновский (Витинья, 83), Ронжье, Ундер, Санчес

Предупреждения: Диоманде (30), Колашинац (55), Толиссо (56)

Обзор матча:

Отметим, что украинский полузащитник "Марселя" Руслан Малиновский вышел на поле в основном составе, однако покинул его на 83-й минуте, не отличившись результативными действиями.

Статистический портал Whoscored оценил игру Малиновского в 6,8 балла.

В этом сезоне украинец провел в Лиге 1 15 матчей, отличился одним забитым мячом.

После 32-х туров "Марсель" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 67 баллами в активе. "Лион" набрал 50 очков и занимает 7-е место.

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