Сборная Португалии набрала 27 очков в 9 играх квалификации Евро-2024.

В четверг, 16 ноября, состоялся поединок девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором Лихтенштейн принимал сборную Португалии.

Игра проходила на стадионе "Рейнпарк" в Вадуце и завершилась уверенной победой гостей.

Голами в составе сборной Португалии в этой встрече отличились Криштиану Роналду и Жоау Канселу. Оба мяча португальцы забили во втором тайме.

Видео дня

Лихтенштейн - Португалия - 0:2

Голы: Роналду 46, Канселу 57

Лихтенштейн: Б. Бухель, Малин, Вайзер, Трабер, Бек (Кранц), Лухингер (Меер), М. Бухель, Селе (Гофер), Гоппель, Хеслер (Оспельт), Саланович (Марксер)

Португалия: Хосе Са, Жоао Канселу (Жуан Марио), Антониу Силва, Тоти Гомес, Бернарду Силва (Орта), Бруну Фернандеш (Витинья), Рубен Невеш, Диогу Жота, Роналду (Брума), Феликс (Жуан Невеш), Рамуш

Предупреждения: Лухингер, Жота

Обзор матча:

Отметим, что гол в этой игре позволил Криштиану Роналду вновь вписать свое имя в историю мирового футбола. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить как минимум 10 голов за сборную в возрасте 38 лет.

Добавим, что сборная Португалии уже давно обеспечила себе путевку на Евро-2024. Команда набрала 27 очков за 9 туров и располагается на первом месте в группе.

В заключительном туре отбора на ЧЕ-2024 национальная команда Португалии встретится со сборной Исландии. Матч состоится 19 ноября в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".

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