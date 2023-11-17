В четверг, 16 ноября, состоялся поединок девятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором Лихтенштейн принимал сборную Португалии.
Игра проходила на стадионе "Рейнпарк" в Вадуце и завершилась уверенной победой гостей.
Голами в составе сборной Португалии в этой встрече отличились Криштиану Роналду и Жоау Канселу. Оба мяча португальцы забили во втором тайме.
Лихтенштейн - Португалия - 0:2
Голы: Роналду 46, Канселу 57
Лихтенштейн: Б. Бухель, Малин, Вайзер, Трабер, Бек (Кранц), Лухингер (Меер), М. Бухель, Селе (Гофер), Гоппель, Хеслер (Оспельт), Саланович (Марксер)
Португалия: Хосе Са, Жоао Канселу (Жуан Марио), Антониу Силва, Тоти Гомес, Бернарду Силва (Орта), Бруну Фернандеш (Витинья), Рубен Невеш, Диогу Жота, Роналду (Брума), Феликс (Жуан Невеш), Рамуш
Предупреждения: Лухингер, Жота
Обзор матча:
Отметим, что гол в этой игре позволил Криштиану Роналду вновь вписать свое имя в историю мирового футбола. Португалец стал первым футболистом в истории, которому удалось забить как минимум 10 голов за сборную в возрасте 38 лет.
Добавим, что сборная Португалии уже давно обеспечила себе путевку на Евро-2024. Команда набрала 27 очков за 9 туров и располагается на первом месте в группе.
В заключительном туре отбора на ЧЕ-2024 национальная команда Португалии встретится со сборной Исландии. Матч состоится 19 ноября в Лиссабоне на стадионе "Жозе Алваладе".