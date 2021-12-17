Лига наций: стал известен календарь матчей сборной Украины

Первые две игры в Лиге наций подопечные Петракова проведут в гостях.

16 декабря состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в 2022-2023 годах. По результатам жеребьевки сборная Украины в Лиге В получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению. Согласно календарю УЕФА, сборная Украины стартует в турнире выездными встречами с Ирландией и Шотландией, которые запланированы на 4 и 7 июня 2022 года соответственно. Завершится турнир для подопечных Александра Петракова 26 сентября домашним поединком с Шотландией. Календарь матчей сборной Украины: 4 июня Ирландия - Украина 7 июня Шотландия - Украина 11 июня Украина - Армения 14 июня Украина - Ирландия 23 сентября Армения - Украина 26 сентября Украина - Шотландия Читайте также Лига наций: как отреагировали на результаты жеребьевки наставники соперников сборной Украины Сборная Украины в Лиге наций: что было раньше По итогам дебютного розыгрыша турнира (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.

В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками. Автор: Владимир Медяник

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