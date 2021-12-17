16 декабря состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в 2022-2023 годах.
По результатам жеребьевки сборная Украины в Лиге В получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.
Согласно календарю УЕФА, сборная Украины стартует в турнире выездными встречами с Ирландией и Шотландией, которые запланированы на 4 и 7 июня 2022 года соответственно.
Завершится турнир для подопечных Александра Петракова 26 сентября домашним поединком с Шотландией.
Календарь матчей сборной Украины:
4 июня
Ирландия - Украина
7 июня
Шотландия - Украина
11 июня
Украина - Армения
14 июня
Украина - Ирландия
23 сентября
Армения - Украина
26 сентября
Украина - Шотландия
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- По итогам дебютного розыгрыша турнира (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.
- В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.
- Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.