Александр Петраков считает, что украинской сборной "нужно выигрывать эту группу".

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций УЕФА 2022-2023.

По результатам жеребьевки сборная Украины в Лиге В получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

Петракова цитирует официальный сайт УАФ.

"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор в мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так. Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся возвратиться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу", - сказал Петраков.

Он подчеркнул, что в июне команде предстоит провести четыре матча за короткий промежуток времени:

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"Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас посмотреть на них уже в июне, когда состоится сразу четыре встречи Лиги наций. 21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Возможно, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, предстоит сыграть четыре матча за короткий промежуток времени".

Лига наций 2022-2023: что нужно знать

В рамках групповой стадии в июне и сентябре 2022 года команды сыграют с соперниками по группе на своих полях и в гостях.

График турнира: 1 и 2 туры - 2-8 июня 2022 года, 3 и 4 туры - 8-14 июня 2022 года, 5 и 6 туры - 22-27 сентября 2022 года.

Победители четырех групп Лиги А попадут в финальную стадию Лиги наций, которая запланирована на июнь 2023 года.

Победители своих групп в лигах B, C и D поднимутся на одну лигу выше, а команды, которые станут последними в своих группах в лигах A и B понизятся в классе. Сборные, которые финишируют четвертыми в Лиге С, в марте 2024 проведут стыковые матчи за право остаться в этом дивизионе.

Сборная Украины в Лиге наций: что было раньше

По итогам дебютного розыгрыша турнира (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.

В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

Автор: Антон Дударь