Тренер Шотландии собирается трижды обыграть Украину, в Армении считают команду Петракова фаворитом.

16 декабря состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА, который пройдет в 2022-2023 годах.

По результатам жеребьевки сборная Украины в Лиге В получила в соперники Шотландию, Ирландию и Армению.

Наставники соперников национальной сборной Украины по группе по-разному отреагировали на результаты жеребьевки. Так тренер сборной Армении считает Украину фаворитом группы, в то время как главный тренер шотландской сборной планирует обыграть команду Александра Петракова в трех играх. Напомним, Шотландия также является соперником Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк:

"Когда вы участвуете в жеребьевке с командами примерно одного уровня, то всегда ожидаете тяжелых соперников. И вот, что мы получили. Это хорошая жеребьевка.

Читайте такжеЛига наций УЕФА: Петраков оценил итоги жеребьевки для сборной УкраиныИгры против Ирландии всегда будут интересны для болельщиков, и, надеюсь, они пройдут с большим количеством зрителей на обоих стадионах. Украина стала нашим соперником по плей-офф отбора чемпионата мира. К началу Лиги наций мы будем хорошо знать украинцев, ведь уже сыграем с ними. Надеюсь, мы найдем способ победить их трижды.

Армения - новый для нас соперник. Шотландия не играла с ней раньше. Армяне пока демонстрируют неплохие результаты. Они победили Румынию и Исландию, поэтому это достойная команда", - приводит слова Кларка официальный сайт Шотландской футбольной ассоциации.

Главный тренер сборной Армении Хоакин Капарос:

"Мы находимся в очень сильной группе, где есть команда, которая в прошлом году играла в дивизионе А. То, что мы будем соревноваться с такими командами, означает, что мы в какой-то степени продвинулись и имеем соответствующий уровень.

Соперники - физически хорошо подготовленные команды, у которых есть много игроков с хорошими качествами. Мы должны стараться быть конкурентоспособными - бороться за победу в каждой игре.

Украина - фаворит группы, но Ирландия и Шотландия - также опытные и квалифицированные команды", - сказал Капаррос в интервью ФФА.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни:

"Мы были в третьей корзине при жеребьевке. Люди не ждут, что мы возглавим группу против команд, которые участвовали в чемпионате Европы. Но это, безусловно, будет нашей целью. Мы собираемся участвовать в соревнованиях, чтобы выиграть матчи и преуспеть в этом турнире. Без сомнений, это наша цель.

Мое первое впечатление - это действительно конкурентоспособная группа. Выход Украины в четвертьфинал Евро был хорошим достижением, Шотландия выиграла свои последние шесть игр, Армения опередила Исландию в своей группе. Это будет очень, очень конкурентоспособная группа. Я думаю, что все команды способны отбирать очки друг у друга, так что с нашей точки зрения это действительно интересно", - приводит слова Кенни официальный сайт федерации футбола Ирландии.

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По итогам дебютного розыгрыша турнира (2018-2019) сборная Украины сумела подняться из Лиги В в Лигу А, заняв первое место в группе с Чехией и Словакией.

В сезоне 2020-2021 Украина вернулась в дивизион В из-за скандального технического поражения от швейцарцев за матч заключительного тура, который не состоялся после того, как главный врач Люцерна закрыл сборную Украины в полном составе на карантин в Швейцарии. Матч отменили, а УЕФА засчитал техническое поражение украинской сборной. Апелляция УАФ была отклонена.

Сборная Украины, у которой было 6 очков, в итоге заняла последнее место в группе с Испанией, Германией и Швейцарией. Швейцарцы, благодаря технической победе обошли украинцев, заняв третье место с 6 очками.

Автор: Владимир Медяник