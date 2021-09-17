Состоялись поединки первого тура нового турнира УЕФА.

16 сентября прошел первый тур группового этапа Лиги конференций УЕФА.

Луганская "Заря" проиграла норвежскому клубу, а итальянская "Рома" разгромила со счетом 5:1 болгарский ЦСКА. Французский "Ренн" дома забрал очки у "Тоттенхэма", а бельгийский "Гент" на выезде победил эстонскую "Флору". За "Гент" 63 минуты на поле провел хавбек сборной Украины Роман Безус, отметившийся голевой передачей.

Пражская "Славия" дома обыграла берлинский "Унион", а защитник сборной Украины Тарас Качараба сыграл 53 минуты и был заменен из-за травмы.

Результаты матчей

"Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - "Алашкерт" (Армения) - 4:1

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Фейеноорд" (Нидерланды) - 0:0

"Кайрат" (Казахстан) - "Омония" (Кипр) - 0:0

"Карабах" (Азербайджан) - "Базель" (Швейцария) - 0:0

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - ПАОК (Греция) - 0:2

"Мура" (Словения) - "Витесс" (Нидерланды) - 0:2

"Ренн" (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия) - 2:2

"Славия" (Чехия) - "Унион" (Германия) - 3:1

"Слован" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:3

"Флора" (Эстония) - "Гент" (Бельгия) - 0:1

ХИК (Финляндия) - ЛАСК (Австрия) - 0:2

"Анортосис" (Кипр) - "Партизан" (Сербия) - 0:2

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Заря" (Украина) - 3:1

"Раннерс" (Дания) - "АЗ" Алкмар (Нидерланды) - 2:2

"Рома" (Италия) - ЦСКА (Болгария) - 5:1

"Яблонец" (Чехия) - ЧФР "Клуж" (Румыния) - 1:0

Лига конференций 2021-2022: что нужно знать

На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране.

Автор: Артем Будрин