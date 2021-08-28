Заря сыграет в Лиге конференций / фото ФК Заря
Стало известно расписание матчей луганской "Зари" на групповом этапе нового турнира УЕФА - Лиги конференций.
Об этом сообщается на странице "Зари" в Facebook.
Календарь матчей "Зари"
16 сентября, 22.00
"Буде-Глимт" - "Заря"
30 сентября, 19.45
"Заря" - "Рома"
21 октября, 22.00
ЦСКА София - "Заря"
4 ноября, 19.45
"Заря" - ЦСКА София
25 ноября, 22.00
"Рома" - "Заря"
9 декабря, 19.45
"Заря" - "Буде-Глимт"
Напомним, "Заря" попала в Лигу конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы.
Лига конференций 2021-2022: что нужно знать
- На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).
- Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
- Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
- Старт турнира состоится 16 сентября. Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране.