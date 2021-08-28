Лига конференций: стал известен календарь матчей Зари на групповом этапе

Луганский клуб стартует поединком в Норвегии.

Стало известно расписание матчей луганской "Зари" на групповом этапе нового турнира УЕФА - Лиги конференций. Об этом сообщается на странице "Зари" в Facebook. Календарь матчей "Зари" 16 сентября, 22.00 "Буде-Глимт" - "Заря" 30 сентября, 19.45 "Заря" - "Рома" 21 октября, 22.00 ЦСКА София - "Заря" 4 ноября, 19.45 "Заря" - ЦСКА София 25 ноября, 22.00 "Рома" - "Заря" 9 декабря, 19.45 "Заря" - "Буде-Глимт" Напомним, "Заря" попала в Лигу конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы. Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Старт турнира состоится 16 сентября. Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Антон Дударь

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter