Заря сыграет в Лиге конференций / фото ФК Заря

Стало известно расписание матчей луганской "Зари" на групповом этапе нового турнира УЕФА - Лиги конференций.

Об этом сообщается на странице "Зари" в Facebook.

Календарь матчей "Зари"

16 сентября, 22.00

"Буде-Глимт" - "Заря"

30 сентября, 19.45

"Заря" - "Рома"

21 октября, 22.00

ЦСКА София - "Заря"

4 ноября, 19.45

"Заря" - ЦСКА София

25 ноября, 22.00

"Рома" - "Заря"

9 декабря, 19.45

"Заря" - "Буде-Глимт"

Напомним, "Заря" попала в Лигу конференций, не сумев преодолеть квалификацию в Лиге Европы.

Лига конференций 2021-2022: что нужно знать

  • На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).
  • Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
  • Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
  • Старт турнира состоится 16 сентября. Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране.

Автор: Антон Дударь