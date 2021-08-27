С кем сыграет Заря: результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций УЕФА

Луганская "Заря" попала на "Рому", которую тренирует Жозе Моуринью.

В Стамбуле прошла жеребьевка группового этапа Лиги конференций УЕФА 2021-2022. По итогам жеребьевки 32 команды были разбиты на восемь групп. Луганская "Заря" - первая украинская команда, которая примет участие в новом турнире УЕФА. Результаты жеребьевки группового этапа Лиги конференций УЕФА Группа A: ЛАСК (Австрия), "Маккаби" Тель-Авив (Израиль), "Алашкерт" (Армения), ХИК (Финляндия) Группа B: "Гент" (Бельгия), "Партизан" (Сербия), "Флора" (Эстония), "Анортосис" (Кипр) Группа C: "Рома" (Италия), "Заря" (Украина), ЦСКА София (Болгария), "Буде-Глимт" (Норвегия) Группа D: АЗ Алкмар (Нидерланды), "ЧФР Клуж" (Румыния), "Яблонец" (Чехия), "Раннерс" (Дания) Группа E: "Славия" Прага (Чехия), "Фейенорд" (Нидерланды), "Унион" Берлин (Германия), "Маккаби" Хайфа (Израиль) Группа F: "Копенгаген" (Дания), "ПАОК" (Греция), "Слован" Братислава (Словакия), "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) Группа G: "Тоттенхэм" (Англия), "Ренн" (Франция), "Витесс" (Нидерланды), "Мура" (Словения) Группа H: "Базель" (Швейцария), "Карабах" (Азербайджан), "Кайрат" (Казахстан), "Омония" (Кипр) Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступят 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Старт турнира состоится 16 сентября. Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Артем Будрин

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