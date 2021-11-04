Заря во второй раз бьет ЦСКА / фото REUTERS

В четверг, 4 ноября, были сыграны поединки четвертого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА.

Луганская "Заря" в этом туре одержала вторую победу над ЦСКА София (2:0) и сохранила свои шансы на еврокубковую весну. 

Результаты всех матчей

Группа A

"Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - ХИК (Финляндия) - 3:0

ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0

Положение команд: "Маккаби" - 10 очков, ЛАСК - 10, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0

Группа B

"Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2

"Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1

Положение команд: "Гент" - 10 очков, "Партизан" - 7, "Анортосис" - 2, "Флора" - 2

Группа C

"Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2

"Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария) - 2:0

Положение команд: "Буде-Глимт" - 8 очков, "Рома" - 7, "Заря" - 6, ЦСКА - 1

Группа D

"АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 2:0

"Раннерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) - 2:2

Положение команд: "АЗ Алкмар" - 10 очков, "Яблонец" - 5, "Раннерс" - 4, "ЧФР Клуж" - 1

Группа E

"Славия" (Чехия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 1:0

"Унион" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 1:2

Положение команд: "Фейенорд" - 10 очков, "Славия" - 6, "Маккаби Хайфа" - 4, "Унион" - 3

Группа F

ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2

"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) - 1:4

Положение команд: "Копенгаген" - 9, "Слован" - 7, ПАОК - 7 очков, "Линкольн Ред Импс" - 0

Группа G

"Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:2

"Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) - 1:0

Положение команд: "Ренн" - 10 очков, "Тоттенхэм" - 7, "Витесс" - 6, "Мура" - 0

Группа Н

"Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:1

"Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2

Положение команд: "Карабах" - 10, "Базель" - 8 очков, "Омония" - 2, "Кайрат" - 1

Лига конференций 2021-2022: что нужно знать

  • На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).
  • Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.
  • Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.
  • Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране.

Автор: Владимир Медяник