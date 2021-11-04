Лига конференций: результаты всех матчей 4 ноября (видео)

"Карабах", "АЗ" и "Заря" одержали победы в в 4-м туре Лиги конференций.

В четверг, 4 ноября, были сыграны поединки четвертого тура группового раунда Лиги конференций УЕФА. Луганская "Заря" в этом туре одержала вторую победу над ЦСКА София (2:0) и сохранила свои шансы на еврокубковую весну. Результаты всех матчей Группа A "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - ХИК (Финляндия) - 3:0 ЛАСК (Австрия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0 Положение команд: "Маккаби" - 10 очков, ЛАСК - 10, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0 Группа B "Флора" (Эстония) - "Анортосис" (Кипр) - 2:2 "Гент" (Бельгия) - "Партизан" (Сербия) - 1:1 Положение команд: "Гент" - 10 очков, "Партизан" - 7, "Анортосис" - 2, "Флора" - 2 Группа C "Рома" (Италия) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 2:2 "Заря" (Украина) - ЦСКА (Болгария) - 2:0 Положение команд: "Буде-Глимт" - 8 очков, "Рома" - 7, "Заря" - 6, ЦСКА - 1 Группа D "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "ЧФР Клуж" (Румыния) - 2:0 "Раннерс" (Дания) - "Яблонец" (Чехия) - 2:2 Положение команд: "АЗ Алкмар" - 10 очков, "Яблонец" - 5, "Раннерс" - 4, "ЧФР Клуж" - 1 Группа E "Славия" (Чехия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 1:0 "Унион" (Германия) - "Фейенорд" (Нидерланды) - 1:2 Положение команд: "Фейенорд" - 10 очков, "Славия" - 6, "Маккаби Хайфа" - 4, "Унион" - 3 Группа F ПАОК (Греция) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2 "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Слован" (Словакия) - 1:4 Положение команд: "Копенгаген" - 9, "Слован" - 7, ПАОК - 7 очков, "Линкольн Ред Импс" - 0 Группа G "Тоттенхэм" (Англия) - "Витесс" (Нидерланды) - 3:2 "Ренн" (Франция) - "Мура" (Словения) - 1:0 Положение команд: "Ренн" - 10 очков, "Тоттенхэм" - 7, "Витесс" - 6, "Мура" - 0 Группа Н "Омония" (Кипр) - "Базель" (Швейцария) - 1:1 "Кайрат Алматы" (Казахстан) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:2 Положение команд: "Карабах" - 10, "Базель" - 8 очков, "Омония" - 2, "Кайрат" - 1 Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Владимир Медяник

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