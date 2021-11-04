"Заря" противостояла болгарскому ЦСКА в 4-м туре Лиги конференций.

В четверг, 4 ноября, в рамках четвертого тура группового раунда Лиги конференций луганская "Заря" принимала болгарский ЦСКА София. Матч проходил на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА София

Победа в этом матче нужна была как одной, так и другой команде. Следовательно, оба коллектива играли максимально осторожно у своих ворота, дожидаясь ошибки соперника, чтобы воспользоваться этим и добиться результата.

Триумф луганскому клубу принесла игра иранского форварда Шахаба, который отметился сначала взятием ворот на 86-й минуте встречи. Затем разогнал контратаку "Зари" и отдал голевой пас на Алахьяра, который забил на 90+5 минуте матча и поставил точку в игре.

Благодаря этой победе "Заря" сравнялась по набранным очкам с "Ромой".

Лига конференций, групповой этап, 4-й тур

Заря - ЦСКА София - 2:0

Голы: Шахаб, 87, Аллахьяр, 90+5

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Снурницын (Жуниньо, 71), Цвек, Хомченовский, Булеца (Алефиренко, 90+1), Лунев (Кристиан, 79), Шахаб, Аллахьяр

ЦСКА: Бузатто, Мазику, Лам, Маттей, Турицов, Вилдсхут (Бе, 73), Жеферсон, Юга (Крастев, 89), Йомов, Кэри, Кайседо (Ахмедов, 83)

Видео голов:

Заря - ЦСКА: итоги матча

Это была четвертая встреча команд в официальных матчах: "Заря" выиграла дважды, один матч завершился вничью.

После четырех туров "Заря" набрала 6 очков и занимает в группе С третье место. У ЦСКА - 1 балл и последняя строчка. Лидирует "Буде-Глимт" (7 очков), на втором месте - "Рома" (6 очков).

В 3-м туре Лиги конференций "Заря" в гостях обыграла ЦСКА со счетом 1:0 благодаря голу Аллахьяра Сайядманеша.

Автор: Владимир Медяник