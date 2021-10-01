Лига конференций: результаты всех матчей 30 сентября (видео)

"Копенгаген", "Партизан" и "Базель" одержали победы во втором туре.

30 сентября прошел второй тур группового этапа Лиги конференций УЕФА. Луганская "Заря" проиграла итальянской "Роме", а болгарский ЦСКА дома расписал мировую с норвежским "Буде-Глимтом". Отметим, что за бельгийский "Гент" в матче против кипрского клуба 70 минут на поле провел хавбек сборной Украины Роман Безус. Результаты матчей Группа A "Алашкерт" (Армения) - ХИК (Финляндия) - 2:4 ЛАСК (Австрия) - "Маккаби Тель-Авив" (Израиль) - 1:1 Положение команд: "Маккаби" - 4 очка, ЛАСК - 4, ХИК - 3, "Алашкерт" - 0 Группа B "Партизан" (Сербия) - "Флора" (Эстония) - 2:0 "Гент" (Бельгия) - "Анортосис" (Кипр) - 2:0 Положение команд: "Партизан" - 6 очков, "Гент" - 6, "Анортосис" - 0, "Флора" - 0 Группа C "Заря" (Украина) - "Рома" (Италия) - 0:3 ЦСКА (Болгария) - "Буде-Глимт" (Норвегия) - 0:0 Положение команд: "Рома" - 6 очков, "Буде-Глимт" - 4, ЦСКА - 1, "Заря" - 0 Группа D "АЗ Алкмар" (Нидерланды) - "Яблонец" (Чехия) - 1:0 "ЧФР Клуж" (Румыния) - "Раннерс" (Дания) - 1:1 Положение команд: "АЗ Алкмар" - 4 очка, "Яблонец" - 3, "Раннерс" - 2, "ЧФР Клуж" - 1 Группа E "Унион" (Германия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль) - 3:0 "Фейенорд" (Нидерланды) - "Славия" (Чехия) - 2:1 Положение команд: "Фейенорд" - 4 очка, "Славия" - 3, "Унион" - 3, "Маккаби Хайфа" - 1 Группа F "Копенгаген" (Дания) - "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - 3:1 ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия) - 1:1 Положение команд: "Копенгаген" - 6 очков, ПАОК - 4, "Слован" - 1, "Линкольн Ред Импс" - 0 Группа G "Витесс" (Нидерланды) - "Ренн" (Франция) - 1:2 "Тоттенхэм" (Англия) - "Мура" (Словения) - 5:1 Положение команд: "Тоттенхэм" - 4 очка, "Ренн" - 4, "Витесс" - 3, "Мура" - 0 Группа Н "Базель" (Швейцария) - "Кайрат Алматы" (Казахстан) - 4:2 "Омония" (Кипр) - "Карабах" (Азербайджан) - 1:4 Положение команд: "Карабах" - 4 очка, "Базель" - 4, "Кайрат" - 1, "Омония" - 1 Читайте такжеЛига Европы: результаты 2-го тура группового этапа (видео) Лига конференций 2021-2022: что нужно знать На групповом этапе выступают 32 команды (восемь групп по четыре команды).

Перед 1/8 финала состоится дополнительный раунд плей-офф. В нем встретятся команды, занявшие вторые места в группах Лиги конференций и третьи места в группах Лиги Европы.

Затем традиционно состоятся стадии 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал. Победитель нового турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Финал запланирован на 25 мая в столице Албании - Тиране. Автор: Артем Будрин

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