Неожиданностей почти не было.

В четверг, 13 апреля, восемь команды провели первые матчи 1/4 финала третьего за престижностью еврокубка Лиги конференций.

Самым неожиданным результатом стала ничья в поединке "Гент" – "Вест Хэм". Представитель Английской Премьер-лиги на выезде потерял победу над бельгийским коллективом. Бывшая команда Андрей Ярмоленко забила в компенсированное к первому тайму время, но после перерыва потеряла победу. Более того, "Гент" пробил по воротам соперника в пять раз больше (20 ударов против четырех).

Бельгийский "Андерлехт" в матче против нидерландского "АЗ Алкмаар" забил в каждом из таймов и завоевал удобную победу 2:0. Швейцарский "Базель" сыграл в результативную ничью с французской "Ниццей" 2:2.

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Единственной чересчур неравной парой стало противостояние познанского "Леха" с итальянской "Фиорентиной". Поляки дома уступили сопернику 1:4, практически не оставив себе шансов на выход в полуфинал. Кстати, арендованный "Лехом" у киевского "Динамо" бывший полузащитник молодежных сборных Украины Георгий Цитаишвили просидел весь матч на скамейке запасных.

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

"Гент" - "Вест Хэм" 1:1

Голы: Кейперс 57 - Ингс 45+3

Обзор матча:

"Лех" - "Фиорентина" 1:4

Голы: Вельде 20 - Кабрал 4, Нико Гонсалес 41, Бонавентура 58, Иконе 64

Обзор матча:

"Базель" - "Ницца" 2:2

Голы: Амдуни 26 (с пенальти), 71 - Моффи 38, 45

Обзор матча:

"Андерлехт" - "АЗ Алкмаар" 2:0

Голы: Мурильо 22, Ашимеру 70

Обзор матча:

Ответные матчи запланированы на 20 апреля. Пары "Фиорентина" - "Лех" и "АЗ Алкмаар" - "Андерлехт" начнут в 19:45 по Киеву, а "Ницца" - "Базель" и "Вест Хэм" - "Гент" в 22:00.

Действующим обладателем трофея Лиги конференций является итальянская "Рома". В прошлом году она в решающем матче одержала победу над "Фейеноордом".

В этом сезоне финал состоится на стадионе "Синобо" в чешской Праге.

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