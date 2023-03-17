Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций.

В четверг, 16 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2022/2023.

По результатам игр в следующий раунд турнира вышли: "Вест Хэм (Англия), "Фиорентина" (Италия), "АЗ Алкмаар" (Нидерланды), "Лех" (Польша), "Базель" (Швейцария), "Ницца" (Франция), "Андерлехт" (Бельгия), "Гент" (Бельгия).

Отметим, что лондонский "Вест Хэм" на стадии 1/8 финала выбил обидчика "Днепра-1" - кипрский клуб АЕК Ларнака. "Молотобойцы" выиграли оба матча у киприотов и победили по сумме двух игр со счетом 6:0 (2:0, 4:0).

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Результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги конференций

"Вест Хэм" - АЕК Ларнака - 0:4

Голы: Скамакка, 20, Боуэн, 46, 49, Мубама, 65

Обзор матча:

"Сивасспор" - "Фиорентина" - 1:4

Голы: Есильюрт, 35 - Артур, 44, Миленкович, 62, Гутас, 78 аг, Кастровили, 89

Обзор матча:

"АЗ Алкмаар" - "Лацио" - 2:1

Голы: Карлссон, 28, Павлидис, 62 - Фелипе Андерсон, 21

Обзор матча:

"Юргорден" - "Лех" - 0:3

Голы: Маршвински, 77, Квеквескири, 90+1, Скурас, 90+2

Обзор матча:

"Слован" - "Базель" - 2:2 (по пен. 1:4)

Голы: Абубакари, 10, Куцка, 17 - Калафиори, 53, Амдуни, 90+3

Обзор матча:

"Ницца" - "Шериф" - 3:1

Голы: Лаборд, 30, Моффи, 53, Браими, 79 - Тапсоба, 54

Обзор матча:

"Вильярреал" - "Андерлехт" - 0:1

Гол: Слимани, 73

Обзор матча:

"Истанбул Башакшехир" - "Гент" - 1:4

Голы: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Обзор матча:

Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций состоится в пятницу, 17 марта.

Напомним, действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома", которая в финале прошлого сезона победила нидерландский "Фейеноорд".

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