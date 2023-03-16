Гифт Орбан забил три гола в матче Лиги конференций всего за три минуты и 24 секунды.

В среду, 15 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций между клубами "Истанбул Башакшехир" и "Гент".

Встреча проходила на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" и завершилась розгромной победой гостей со счетом 4:1.

Главным героем этого поединка стал нападающий бельгийского клуба Гифт Орбан. 20-летний нигерийский нападающий забил три гола в первом тайме, что полностью деморализировало соперника.

Видео дня

Стоит отметить, что Орбан забил все свои голы всего за 3 минуты и 24 секунды, что сделало его автором самого быстрого хет-трика в истории еврокубков.

"Истанбул Башакшехир" - "Гент" - 1:4

Голы: Янузай, 88 - Орбан, 31, 32, 34, Куйперс, 37

Обзор матча:

В итоге матч "Башакшехира" и "Гента" завершился победой бельгийского клуба со счетом 4:1. Первая игра команд завершилась вничью - 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей "Гент" одержал победу и вышел в 1/4 финала Лиги конференций.

Напомним, накануне норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд забил пять голов в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "РБ Лейпциг". Игра завершилась сокрушительной победой "горожан" со счетом 7:0.

Вас также могут заинтересовать новости: