Жозе Моуринью серьезно настроен на матч против украинского клуба.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую встречу с "Зарей" в 5-м туре Лиги конференций.

Рома - Заря: где смотреть матч

Португальского тренера цитирует Football Italia.

Моуринью сравнил матч против луганчан с финалом:

"Если победим "Зарю", останемся в игре. Если проиграем - вылетим. Ничья еще оставляет нам шансы. Для нас это будет как финал. Будет сложно играть в серии А и Лиге конференций одновременно, но это проблема, которую хочется иметь", - отметил тренер "Ромы".

Он также рассказал о проблемах своей команды:

"Мы потеряли всех левых защитников. В связи с такой ситуацией, мы разработали другую схему игры, но наш состав не подходит под нее. Будем искать баланс, сыграет Верету. Винья тренировался с командой, мы с ним определимся. Возможно, он сыграет".

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Рома - Заря: перед матчем

Матч "Рома" - "Заря" пройдет 25 ноября в Риме. Начало - в 22.00.

Команды ранее встречались лишь однажды - этой осенью "Рома" разгромила "Зарю" во втором туре Лиги конференций.

Положение команд в группе С после четырех туров: "Буде-Глимт" - 8 очков, "Рома" - 7, "Заря" - 6, ЦСКА - 1.

Перед поединком с "Ромой" луганчане в рамках УПЛ сенсационно проиграли "Львову". А подопечные Жозе Моуринью в прошлом туре Серии А обыграли "Дженоа" Андрея Шевченко.

Обслуживать матч будет румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Автор: Антон Дударь