В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира.
Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги конференций напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги конференций, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги Европы.
Участники 1/8 финала Лиги конференций
- "Лилль"
- "Маккаби" Тель-Авив
- "Виктория" Пльзень
- "Брюгге"
- "Астон Вилла"
- " Фиорентина"
- ПАОК
- "Фенербахче"
Учестники плей-офф Лиги конференций
- "Слован" Братислава
- "Гент"
- "Динамо" Загреб
- "Буде-Глимт"
- "Легия"
- "Ференцварош"
- "Айнтрахт"
- "Лудогорец"
- "Олимпиакос"
- "Аякс"
- "Бетис"
- "Штурм"
- "Рояль Юнион"
- "Маккаби" Хайфа
- "Серветт"
- "Мольде"
Жеребьевка плей-офф Лиги конференций-2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.
Напомним, в групповом раунде Лиги конференций выступала "Заря". Луганский клуб не сумел выйти из группы. Набрав 7 очков, подопечные Юрия Коваля заняли третье место в группе B. Первое место в этой группе занял "Маккаби" (15 баллов), а вторым финишировал "Гент" (13 пунктов). Исландский "Брейдаблик" занял последнее место, не набрав ни одного очка.