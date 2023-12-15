Жеребьевка плей-офф Лиги конференций пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.

В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира.

Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги конференций напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги конференций, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги Европы.

Участники 1/8 финала Лиги конференций

"Лилль"

"Маккаби" Тель-Авив

"Виктория" Пльзень

"Брюгге"

"Астон Вилла"

" Фиорентина"

ПАОК

"Фенербахче"

Учестники плей-офф Лиги конференций

"Слован" Братислава

"Гент"

"Динамо" Загреб

"Буде-Глимт"

"Легия"

"Ференцварош"

"Айнтрахт"

"Лудогорец"

"Олимпиакос"

"Аякс"

"Бетис"

"Штурм"

"Рояль Юнион"

"Маккаби" Хайфа

"Серветт"

"Мольде"

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций-2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря.

Видео дня

Напомним, в групповом раунде Лиги конференций выступала "Заря". Луганский клуб не сумел выйти из группы. Набрав 7 очков, подопечные Юрия Коваля заняли третье место в группе B. Первое место в этой группе занял "Маккаби" (15 баллов), а вторым финишировал "Гент" (13 пунктов). Исландский "Брейдаблик" занял последнее место, не набрав ни одного очка.

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