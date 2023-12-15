Жеребьевка Лиги конференций УЕФА / фото УЕФА

В четверг, 14 декабря, были сыграны матчи заключительного тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. По итогам этих игр стали известны все участники плей-офф турнира. 

Согласно регламенту турнира, победители групп Лиги конференций напрямую вышли в 1/8 финала турнира. Команды, занявшие вторые места в квартетах Лиги конференций, поборются за путевки в 1/8 финала с клубами, которые заняли третьи места в своих группах Лиги Европы.

Участники 1/8 финала Лиги конференций

  • "Лилль" 
  • "Маккаби" Тель-Авив 
  • "Виктория" Пльзень 
  • "Брюгге" 
  • "Астон Вилла" 
  • " Фиорентина" 
  • ПАОК
  • "Фенербахче" 

Учестники плей-офф Лиги конференций

  • "Слован" Братислава 
  • "Гент" 
  • "Динамо" Загреб 
  • "Буде-Глимт" 
  • "Легия"
  • "Ференцварош" 
  • "Айнтрахт" 
  • "Лудогорец"
  • "Олимпиакос" 
  • "Аякс" 
  • "Бетис" 
  • "Штурм" 
  • "Рояль Юнион" 
  • "Маккаби" Хайфа 
  • "Серветт"
  • "Мольде"

Жеребьевка плей-офф Лиги конференций-2023/24 пройдет в швейцарском Ньоне 18 декабря. 

Видео дня

Напомним, в групповом раунде Лиги конференций выступала "Заря". Луганский клуб не сумел выйти из группы. Набрав 7 очков, подопечные Юрия Коваля заняли третье место в группе B. Первое место в этой группе занял "Маккаби" (15 баллов), а вторым финишировал "Гент" (13 пунктов). Исландский "Брейдаблик" занял последнее место, не набрав ни одного очка.

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