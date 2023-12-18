Первые матчи плей-офф Лиги конференций будут сыграны 15 февраля.

В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2023.24.

Согласно регламенту, на этой стадии турнира сыграют команды, которые финишировали третьими в группах Лиги Европы, и команды, которые заняли вторые места в группах Лиги конференций. Также отметим, что на этой стадии не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.

Представителей Украины в плей-офф Лиги конференций нет.

Видео дня

Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций

"Штурм" - "Слован"

"Серветт" - "Лудогорец"

"Рояль Юнион" - "Айнтрахт" Ф

"Бетис" - "Динамо" Загреб

"Олимпиакос" - "Ференцварош"

"Аякс" - "Буде-Глимт"

"Мольде" - "Легия"

"Маккаби" Хайфа - "Гент"

Первые матчи плей-офф Лиги конференций будут сыграны 15 февраля. Ответные игры состоятся 22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира запланирована на 23 февраля.

Победители матчей плей-офф выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые заняли первые места в своих группах ЛК.

Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома".

Напомним, луганская "Заря" на стадии группового турнира Лиги конференций заняла третье место в группе с "Маккаби" Тель-Авив, "Гентом" и "Брейдабликом" и завершила свои выступления в еврокубках.

Вас также могут заинтересовать новости: