В понедельник, 18 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА сезона-2023.24.
Согласно регламенту, на этой стадии турнира сыграют команды, которые финишировали третьими в группах Лиги Европы, и команды, которые заняли вторые места в группах Лиги конференций. Также отметим, что на этой стадии не смогут пересечься команды из одной футбольной ассоциации.
Представителей Украины в плей-офф Лиги конференций нет.
Результаты жеребьевки плей-офф Лиги конференций
- "Штурм" - "Слован"
- "Серветт" - "Лудогорец"
- "Рояль Юнион" - "Айнтрахт" Ф
- "Бетис" - "Динамо" Загреб
- "Олимпиакос" - "Ференцварош"
- "Аякс" - "Буде-Глимт"
- "Мольде" - "Легия"
- "Маккаби" Хайфа - "Гент"
Первые матчи плей-офф Лиги конференций будут сыграны 15 февраля. Ответные игры состоятся 22 февраля. Жеребьевка 1/8 финала турнира запланирована на 23 февраля.
Победители матчей плей-офф выйдут в 1/8 финала Лиги конференций, где сыграют с командами, которые заняли первые места в своих группах ЛК.
Действующим победителем Лиги конференций является итальянская "Рома".
Напомним, луганская "Заря" на стадии группового турнира Лиги конференций заняла третье место в группе с "Маккаби" Тель-Авив, "Гентом" и "Брейдабликом" и завершила свои выступления в еврокубках.