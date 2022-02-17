В четверг, 17 февраля, были сыграны первые матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.
Среди результатов дня отметим яркую и сенсационную победу шотландского "Рейнджерс" над дортмундской "Боруссией" со счетом 4:2. Также победу одержал сегодня "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, который разобрался с португальской "Брагой".
Главным же матчем дня было противостояние "Барселоны" и "Наполи". Команды показали очень зрелищную игру, достойную плей-офф Лиги чемпионов, а завершился поединок вничью - 1:1.
Представляем вашему вниманию результаты всех матчей дня.
Лига Европы. 1/16 финала
"Барселона" - "Наполи" - 1:1
Голы: Торрес, 59 пен - Зелински, 29
Обзор матча:
"Боруссия" Д - "Рейнджерс" - 2:4
Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг
Обзор матча:
"Шериф" - "Брага" - 2:0
Голы: Тилль, 43, Траоре, 83
Обзор матча:
"Зенит" - "Бетис" - 2:3
Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41
Обзор матча:
"Аталанта" - "Олимпиакос" - 2:1
Голы: Джимсити, 61, 63 - Соарес, 16
Обзор матча:
"Порту" - "Лацио" - 2:1
Голы: Мартинес Тони, 37, 49 - Цакканьи, 23
Обзор матча:
"РБ Лейпциг" - "Реал Сосьедад" - 2:2
Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 пен - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 пен
Обзор матча:
"Севилья" - "Динамо" (Загреб) - 3:1
Голы: Ракитич, 13 пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41
Обзор матча:
Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 24 февраля.
Лига Европы: что нужно знать о турнире
В связи с организацией нового турнира - Лиги конференций - количество команд на групповом этапе Лиги Европы сократится до 32. В плей-офф - 1/8 финала - вышли победители 8 групп. Команды, занявшие вторые места в группах в предварительном раунде плей-офф играют с командами, занявшими 3-е места в групповом турнире Лиги чемпионов, победители выходят в 1/8 финала.
- В 1/8 финала гарантированно попали: "Лион", "Монако" (все - Франция), "Спартак" (Москва, Россия), "Айнтрахт", "Байер" (все - Германия), "Галатасарай" (Турция), "Црвена Звезда" (Сербия), "Вест Хэм" (Англия).
- Напомним, что правило выездного гола УЕФА отменил.
- Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.
- Действующим победителем Лиги Европы является испанский "Вильярреал".
- Наиболее титулованный клуб Лиги Европы - испанская "Севилья", выигравшая этот турнир 6 раз.