В главном матче дня "Барселона" и "Наполи" не смогли определить победителя.

В четверг, 17 февраля, были сыграны первые матчи в рамках 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

Среди результатов дня отметим яркую и сенсационную победу шотландского "Рейнджерс" над дортмундской "Боруссией" со счетом 4:2. Также победу одержал сегодня "Шериф" украинского тренера Юрия Вернидуба, который разобрался с португальской "Брагой".

Главным же матчем дня было противостояние "Барселоны" и "Наполи". Команды показали очень зрелищную игру, достойную плей-офф Лиги чемпионов, а завершился поединок вничью - 1:1.

Представляем вашему вниманию результаты всех матчей дня.

Лига Европы. 1/16 финала

"Барселона" - "Наполи" - 1:1

Голы: Торрес, 59 пен - Зелински, 29

Обзор матча:

"Боруссия" Д - "Рейнджерс" - 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг

Обзор матча:

"Шериф" - "Брага" - 2:0

Голы: Тилль, 43, Траоре, 83

Обзор матча:

"Зенит" - "Бетис" - 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Обзор матча:

"Аталанта" - "Олимпиакос" - 2:1

Голы: Джимсити, 61, 63 - Соарес, 16

Обзор матча:

"Порту" - "Лацио" - 2:1

Голы: Мартинес Тони, 37, 49 - Цакканьи, 23

Обзор матча:

"РБ Лейпциг" - "Реал Сосьедад" - 2:2

Голы: Нкунку, 30, Форсберг, 82 пен - Ле Норман, 8, Оярсабаль, 64 пен

Обзор матча:

"Севилья" - "Динамо" (Загреб) - 3:1

Голы: Ракитич, 13 пен, Окампос, 44, Марсьяль, 45+1 - Оршич, 41

Обзор матча:

Ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы будут сыграны 24 февраля.

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