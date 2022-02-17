Команда Юрия Вернидуба продолжает удивлять в еврокубках.

В четверг, 17 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы тираспольский "Шериф", тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, в родных стенах добыл уверенную победу над португальской "Брагой". Игра завершилась со счетом 2:0.

Первый гол подопечные Вернидуба забили на 43-й минуте. Арбитр матча Дани Маккели поставил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал Себастьен Тилль.

Второй мяч команда из Тирасполя забила на 83-й минуте. Адама Траоре воспользовался вопиющей ошибкой в обороне "Браги" и пробил точно в угол ворот - 2:0.

"Шериф" - "Брага" - 2:0

Голы: Тилль, 43, Траоре, 83

"Шериф": Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль, Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78)

"Брага": Матеуш, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64)

Предупреждение: Петро

Обзор матча:

Результаты других матчей дня в Лиге Европы:

"Барселона" - "Наполи" - 1:1

Голы: Торрес, 59 пен - Зелински, 29

"Боруссия" Д - "Рейнджерс" - 2:4

Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг

"Зенит" - "Бетис" - 2:3

Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41

Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"