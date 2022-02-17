В четверг, 17 февраля, в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы тираспольский "Шериф", тренером которого является украинский специалист Юрий Вернидуб, в родных стенах добыл уверенную победу над португальской "Брагой". Игра завершилась со счетом 2:0.
Первый гол подопечные Вернидуба забили на 43-й минуте. Арбитр матча Дани Маккели поставил пенальти в ворота гостей, который уверенно реализовал Себастьен Тилль.
Второй мяч команда из Тирасполя забила на 83-й минуте. Адама Траоре воспользовался вопиющей ошибкой в обороне "Браги" и пробил точно в угол ворот - 2:0.
"Шериф" - "Брага" - 2:0
Голы: Тилль, 43, Траоре, 83
"Шериф": Атанасиадис, Эвангелу, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль, Николов (Киабу, 89), Яхшибоев (Белоусов, 89), Траоре, Янсане (Абдулбасит, 78)
"Брага": Матеуш, Ян Коуто, Оливейра, Тормена, Бруну Родригеш, Андре Каштру (Андре Орта, 64), Эль-Мусрати, Медейруш (Фернандеш, 79; Фале, 86), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Абель Руис, 64), Родригу Гомеш (Моура, 64)
Предупреждение: Петро
Обзор матча:
Результаты других матчей дня в Лиге Европы:
"Барселона" - "Наполи" - 1:1
Голы: Торрес, 59 пен - Зелински, 29
"Боруссия" Д - "Рейнджерс" - 2:4
Голы: Беллингем, 51, Геррейро, 82 - Таверньер, 38, Морелос, 41, Лундстрем, 49, Загаду, 54 аг
"Зенит" - "Бетис" - 2:3
Голы: Дзюба, 25, Малком, 28 - Родригес, 8, Виллиан Жозе, 18, Гуардадо, 41
Юрий Вернидуб: карьера в "Шерифе"
- Вернидуб возглавил "Шериф" в декабре 2020 года. По итогам сезона 2020-2021 украинский тренер привел "Шериф" к чемпионскому титулу, а также вышел в финал национального кубка, где уступил.
- В этом сезоне Вернидуб впервые в карьере выступал в Лиге чемпионов. На пути к групповому этапу "Шериф" преодолел четыре раунда квалификации.
- Под руководством украинца "Шериф" стал первым молдавским клубом, который прошел в групповой этап ЛЧ.
- На групповом этапе "Шериф" стал настоящей сенсацией. Команда Вернидуба смогла набрать 7 очков в одной группе с "Реалом", "Интером" и "Шахтером" (победа над мадридцами и 4 очка в двух играх с "горняками") и занять третье место.
- "Шериф" пробился в плей-офф Лиги Европы и стал первым молдавским клубом, который сыграет в весенней части еврокубков.