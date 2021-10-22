21 октября состоялся третий тур группового этапа Лиги Европы.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть бельгийский "Генк". Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру.
Хавбек сборной Украины Игорь Харатин сыграл 13 минут за "Легию" против "Наполи". А украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун вышел на второй тайм в матче против "Браги".
Результаты матчей
Группа A
"Рейнджерс" - "Брондбю" - 2:0
"Спарта" Прага - "Лион" - 3:4
Положение команд: "Лион" - 9 очков, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 3, "Брондбю" - 1
Группа B
"Штурм Грац" - "Реал Сосьедад" - 0:1
ПСВ - "Монако" - 1:2
Положение команд: "Монако" - 7 очков, "Реал Сосьедад" - 5, ПСВ - 4, "Штурм Грац" - 0
Группа C
"Наполи" - "Легия" - 3:0
"Спартак" (Москва) - "Лестер" - 3:4
Положение команд: "Легия" - 6 очков, "Наполи" - 4, "Лестер" - 4, "Спартак" - 3
Группа D
"Фенербахче" - "Антверпен" - 2:2
"Айнтрахт" - "Олимпиакос" - 3:1
Положение команд: "Айнтрахт" - 7 очков, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1
Группа E
"Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" - 0:1
"Лацио" - "Марсель" - 0:0
Положение команд: "Галатасарай" - 7 очков, "Лацио" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 1
Группа F
"Лудогорец" - "Брага" - 0:1
"Мидтьюлланн" - "Црвена Звезда" - 1:1
Положение команд: "Црвена Звезда" - 7 очков, "Брага" - 6, "Мидтьюлланн" - 2, "Лудогорец" - 1
Группа G
"Селтик" - "Ференцварош" - 2:0
"Бетис" - "Байер" - 1:1
Положение команд: "Байер" - 7 очков, "Бетис" - 7, "Селтик" - 3, "Ференцварош" - 0
Группа Н
"Рапид" - "Динамо" (Загреб) - 2:1
"Вест Хэм" - "Генк" - 3:0
Положение команд: "Вест Хэм" - 9 очков, "Динамо" - 3, "Генк" - 3, "Рапид" - 3
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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать
- С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.
- Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.
- Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.
- Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.