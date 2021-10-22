"Лион" обыграл "Спарту", а ПСВ уступил "Монако".

21 октября состоялся третий тур группового этапа Лиги Европы.

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко помог "Вест Хэму" обыграть бельгийский "Генк". Украинец вышел в стартовом составе и провел на поле всю игру.

Хавбек сборной Украины Игорь Харатин сыграл 13 минут за "Легию" против "Наполи". А украинский защитник "Лудогорца" Игорь Пластун вышел на второй тайм в матче против "Браги".

Результаты матчей

Группа A

"Рейнджерс" - "Брондбю" - 2:0

"Спарта" Прага - "Лион" - 3:4

Положение команд: "Лион" - 9 очков, "Спарта" - 4, "Рейнджерс" - 3, "Брондбю" - 1

Группа B

"Штурм Грац" - "Реал Сосьедад" - 0:1

ПСВ - "Монако" - 1:2

Положение команд: "Монако" - 7 очков, "Реал Сосьедад" - 5, ПСВ - 4, "Штурм Грац" - 0

Группа C

"Наполи" - "Легия" - 3:0

"Спартак" (Москва) - "Лестер" - 3:4

Положение команд: "Легия" - 6 очков, "Наполи" - 4, "Лестер" - 4, "Спартак" - 3

Группа D

"Фенербахче" - "Антверпен" - 2:2

"Айнтрахт" - "Олимпиакос" - 3:1

Положение команд: "Айнтрахт" - 7 очков, "Олимпиакос" - 6, "Фенербахче" - 2, "Антверпен" - 1

Группа E

"Локомотив" (Москва) - "Галатасарай" - 0:1

"Лацио" - "Марсель" - 0:0

Положение команд: "Галатасарай" - 7 очков, "Лацио" - 4, "Марсель" - 3, "Локомотив" - 1

Группа F

"Лудогорец" - "Брага" - 0:1

"Мидтьюлланн" - "Црвена Звезда" - 1:1

Положение команд: "Црвена Звезда" - 7 очков, "Брага" - 6, "Мидтьюлланн" - 2, "Лудогорец" - 1

Группа G

"Селтик" - "Ференцварош" - 2:0

"Бетис" - "Байер" - 1:1

Положение команд: "Байер" - 7 очков, "Бетис" - 7, "Селтик" - 3, "Ференцварош" - 0

Группа Н

"Рапид" - "Динамо" (Загреб) - 2:1

"Вест Хэм" - "Генк" - 3:0

Положение команд: "Вест Хэм" - 9 очков, "Динамо" - 3, "Генк" - 3, "Рапид" - 3

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Лига Европы 2021-2022: что нужно знать

С этого сезона турнир реформирован - на групповом этапе играют 32 команды, а не 48, как было раньше.

Победители групп выйдут сразу в 1/8 финала, а команды, которые займут вторые места, сыграют в 1/16 финала с обладателями третьих мест в группах Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места в своих группах Лиги Европы, сыграют в 1/16 финала Лиги конференций.

Групповой этап продлится до 9 декабря. Финал пройдет в городе Севилья на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" в мае 2022 года.

Впервые за 14 лет на групповом раунде ЛЕ Украина не представлена ни одним клубом.

Автор: Артем Будрин