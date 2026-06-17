'Динамо' узнало потенциальных соперников во втором раунде квалификации Лиги Европы

Чтобы выйти в основной раунд турнира, киевлянам необходимо пройти четыре отборочных раунда.

17 июня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка еврокубков. В ходе него, в частности, киевское "Динамо" узнало своего потенциального соперника в случае выхода во второй раунд квалификации Лиги Европы. Им станет греческий "ПАОК".

Среди возможных вариантов для киевлян также были "Бенфика", "Маккаби Тель-Авив" и "Пафос".

Все результаты жеребьёвки второго раунда квалификации Лиги Европы:

Видео дня

"Хаммарбю" (Швеция) – "Андерлехт" (Бельгия)

"Карабах" (Азербайджан) / "Вестри" (Исландия) – "ЦСКА София" (Болгария) / "Дерри Сити" (Ирландия)

"Тромсё" (Норвегия) – "Виктория" Пльзень (Чехия)

"Твенте" (Нидерланды) – "Войводина" (Сербия) / "Ференцварош" (Венгрия)

"Бешикташ" (Турция) – "Мидтьюлланд" (Дания)

"Хайдук" Сплит (Хорватия) / "Жилина" (Словакия) – "Пафос" (Кипр)

"Шериф" Тирасполь (Молдова) / "Алюминий" (Словения) – "Маккаби" Тель-Авив (Израиль)

"Санкт-Галлен" (Швейцария) – "Бенфика" (Португалия)

"Динамо" Киев (Украина) / "Университатя" Клуж (Румыния) – "ПАОК" (Греция)

Также своих соперников во втором раунде квалификации узнали житомирское "Полесье" и черкасское "ЛНЗ". Подопечные Реброва на этом этапе встретятся с "Копенгагеном" из Дании. А клуб из Черкасс сыграет против бельгийского "Гента".

"Динамо" же, в случае поражения от "Университати", в Q2 Лиги конференций сыграет против клуба "Бранн" из Норвегии.

Соперник "Динамо" в Лиге конференций

Отметим, что подопечным Костюка для выхода в групповой этап Лиги Европы необходимо пройти 4 раунда квалификации. Матчи первого раунда состоятся 9 и 16 июля, именно в эти дни киевляне сыграют против румынского "Университатя Клуж".

Второй этап квалификации пройдет 23 и 30 июля.

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