В четверг, 9 ноября, будут сыграны матчи четвертого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.
В рамках этого тура австрийский ЛАСК, цвета которого защищает украинец Максим Таловеров, сыграет против бельгийского клуба "Рояль Юнион", молдавский "Шериф" Максима Коваля встретится с "Серветтом", а "Ракув" Владислава Кочергина померяется силами с португальским "Спортингом".
Среди других игр выделим противостояние "Брайтона" и "Аякса". Английский "Ливерпуль" в этом туре встретится с французской "Тулузой", а немецкий "Байер" сыграет против "Карабаха".
Лига Европы: расписание матчей 4-го тура
19:45 "Аякс" - "Брайтон"
19:45 "Карабах" - "Байер"
19:45 ЛАСК - "Рояль Юнион"
19:45 "Маккаби" Хайфа - "Вильярреал"
19:45 "Ренн" - "Панатинаикос"
19:45 "Серветт" - "Шериф"
19:45 "Славия" - "Рома"
19:45 "Тулуза" - "Ливерпуль"
22:00 "Аталанта" - "Штурм"
22:00 "Бетис" - "Арис"
22:00 "Вест Хэм" - "Олимпиакос"
22:00 "Хеккен" - "Мольде"
22:00 "Рейнджерс" - "Спарта"
22:00 "Спортинг" - "Ракув"
22:00 "Фрайбург" - "Бачка-Топола"
22:00 АЭК - "Марсель"
Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".