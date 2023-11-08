В текущем сезоне Лиги Европы на стадии группового этапа Украина не представлена.

В четверг, 9 ноября, будут сыграны матчи четвертого тура группового турнира Лиги Европы УЕФА.

В рамках этого тура австрийский ЛАСК, цвета которого защищает украинец Максим Таловеров, сыграет против бельгийского клуба "Рояль Юнион", молдавский "Шериф" Максима Коваля встретится с "Серветтом", а "Ракув" Владислава Кочергина померяется силами с португальским "Спортингом".

Среди других игр выделим противостояние "Брайтона" и "Аякса". Английский "Ливерпуль" в этом туре встретится с французской "Тулузой", а немецкий "Байер" сыграет против "Карабаха".

Видео дня

Лига Европы: расписание матчей 4-го тура

19:45 "Аякс" - "Брайтон"

19:45 "Карабах" - "Байер"

19:45 ЛАСК - "Рояль Юнион"

19:45 "Маккаби" Хайфа - "Вильярреал"

19:45 "Ренн" - "Панатинаикос"

19:45 "Серветт" - "Шериф"

19:45 "Славия" - "Рома"

19:45 "Тулуза" - "Ливерпуль"

22:00 "Аталанта" - "Штурм"

22:00 "Бетис" - "Арис"

22:00 "Вест Хэм" - "Олимпиакос"

22:00 "Хеккен" - "Мольде"

22:00 "Рейнджерс" - "Спарта"

22:00 "Спортинг" - "Ракув"

22:00 "Фрайбург" - "Бачка-Топола"

22:00 АЭК - "Марсель"

Напомним, действующим победителем Лиги Европы является испанская "Севилья". В финале турнира в прошлом сезоне они победили римскую "Рому".

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