Самым результативным получился матч в Манчестере.

3 ноября состоялось еще восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Всего в этот вечер было забито 26 голов. В каждом из матчей болельщики увидели как минимум по два мяча, а самым результативным стал поединок между "Манчестер Сити" и "Брюгге" - 4:1.

Что касается индивидуальных достижений, то сразу три игрока отметились дублями: Педру Гонсалвеш из "Спортинга", Карим Бензема из "Реала" и Джорджиньо Вейналдум из ПСЖ.

Медиасервис MEGOGO представил видео всех голов дня.

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Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь