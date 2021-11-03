Хет-трик Роберта Левандовски, дубль Криштиану Роналду и другие голы.

2 ноября состоялось восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

В этот день команды на всех забили 27 голов.

Самым результативным получился матч в Мюнхене, в котором "Бавария" смогла разгромить "Бенфику" со счетом 5:2.

В этот игровой день хет-триком сумел отличиться форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который отметился феноменальным достижением. По два гола забили нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и Пауло Дибала из "Ювентуса".

Медиасервис MEGOGO опубликовал видео всех голов футбольного вечера.

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь