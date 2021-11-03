Роберт Левандовски / фото REUTERS
2 ноября состоялось восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В этот день команды на всех забили 27 голов.
Самым результативным получился матч в Мюнхене, в котором "Бавария" смогла разгромить "Бенфику" со счетом 5:2.
В этот игровой день хет-триком сумел отличиться форвард "Баварии" Роберт Левандовски, который отметился феноменальным достижением. По два гола забили нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и Пауло Дибала из "Ювентуса".
Медиасервис MEGOGO опубликовал видео всех голов футбольного вечера.
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Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.