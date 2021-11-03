Левандовски продолжает забивать от матча к матчу во всех турнирах.

Во вторник, 2 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" играла против "Бенфики". Матч завершился крупной победой немецкого гранда со счетом 5:2.

Польский голеадор мюнхенцев Роберт Левандовски записал себе в актив три гола в поединке с "Бенфикой", увеличив общее число забитых голов в Лиге чемпионов до 81-го.

Для нападающего сборной Польши игра против португальского клуба стала 100-й в рамках ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА. Теперь поляк является лидером турнира по количеству забитых голов в первые сто матчей.

Читайте такжеДинамо повторно проиграло Барселоне в Лиге чемпионов (видео)Добавим, что аргентинский форвард Лионель Месси и португалец Криштиану Роналду за первые сто матчей в Лиге чемпионов забивали меньше. На счету форварда ПСЖ 77 голов, у нападающего "МЮ" - 64.

В нынешнем сезоне Левандовски сыграл в футболке "Баварии" 4 матча в рамках Лиги чемпионов и забил 8 голов.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски перешел в "Баварию" в 2014 году из "Боруссии" Дортмунд за 50 млн евро.

22 сентября 2015 года поляк вышел на замену в матче против "Вольфсбурга" при счете 0:1 и забил пять голов за 8 минут и 59 секунд, этот результат стал самым быстрым в истории Бундеслиги.

В составе "Баварии" Левандовски сыграл 345 матчей, в которых отметился 316 забитыми голами и отдал 67 результативных передач.

Роберт Левандовски с "Баварией" 7 раз выигрывал немецкую Бундеслигу, три раза Кубок и 4 раза Суперкубок Германии. Кроме того, с мюнхенцами польский голеадор завоевывал титул победителя Лиги чемпионов (2019/20), Суперкубка УЕФА и Клубного чемпионата мира.

Автор: Владимир Медяник