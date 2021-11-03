2 ноября состоялись первые матчи второго круга группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
Киевское "Динамо" на "Олимпийском" вновь проиграло "Барселоне" - команда Мирчи Луческу, как и две недели назад, потерпела минимальное поражение.
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел 64 минуты в составе "Бенфики" в матче против "Баварии", но отличиться результативной игрой не сумел.
Еще один украинец Руслан Малиновский в матче против "Манчестер Юнайтед" остался в запасе "Аталанты".
"Бавария" и "Ювентус" стали первыми командами, которые гарантировали себе выход в плей-офф.
Результаты матчей
Читайте такжеДинамо - Барселона: видео гола
Группа Е
"Динамо" Киев - "Барселона" - 0:1
Гол: Фати 70
"Бавария" - "Бенфика" - 5:2
Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньес, 74
Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1
Группа G
"Вольфсбург" - "Зальцбург" - 2:1
Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30
"Севилья" - "Лилль" - 1:2
Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (с пенальти), Иконе, 51
Положение команд: "Зальцбург" - 7 очков, "Лилль" - 5, "Вольфсбург" - 5, "Севилья" - 3
Группа F
"Вильярреал" - "Янг Бойз" - 2:0
Голы: Капу, 36, Груневелд, 89
"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2
Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1
Положение команд: "МЮ" - 7 очков, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3
Группа Н
"Мальме" - "Челси" - 0:1
Гол: Зиеш, 56
"Ювентус" - "Зенит" - 4:2
Голы: Дибала, 11, 58 (с пенальти), Кьеза, 73, Мората, 82 - Бонуччи, 26, Азмун, 90+2
Положение команд: "Ювентус" - 12 очков, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.