"Бавария" и "Ювентус" стали первыми, кто гарантировал себе путевки в плей-офф.

2 ноября состоялись первые матчи второго круга группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.

Киевское "Динамо" на "Олимпийском" вновь проиграло "Барселоне" - команда Мирчи Луческу, как и две недели назад, потерпела минимальное поражение.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел 64 минуты в составе "Бенфики" в матче против "Баварии", но отличиться результативной игрой не сумел.

Еще один украинец Руслан Малиновский в матче против "Манчестер Юнайтед" остался в запасе "Аталанты".

"Бавария" и "Ювентус" стали первыми командами, которые гарантировали себе выход в плей-офф.

Результаты матчей

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Группа Е

"Динамо" Киев - "Барселона" - 0:1

Гол: Фати 70

"Бавария" - "Бенфика" - 5:2

Голы: Левандовски, 26, 61, 84, Гнабри, 32, Сане, 49 - Морато, 38, Нуньес, 74

Положение команд: "Бавария" - 12 очков, "Барселона" - 6, "Бенфика" - 4, "Динамо" - 1

Группа G

"Вольфсбург" - "Зальцбург" - 2:1

Голы: Баку, 3, Нмеча, 60 - Вебер, 30

"Севилья" - "Лилль" - 1:2

Голы: Окампос, 15 - Дэвид, 43 (с пенальти), Иконе, 51

Положение команд: "Зальцбург" - 7 очков, "Лилль" - 5, "Вольфсбург" - 5, "Севилья" - 3

Группа F

"Вильярреал" - "Янг Бойз" - 2:0

Голы: Капу, 36, Груневелд, 89

"Аталанта" - "Манчестер Юнайтед" - 2:2

Голы: Иличич, 12, Сапата, 56 - Роналду, 45+1, 90+1

Положение команд: "МЮ" - 7 очков, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 5, "Янг Бойз" - 3

Группа Н

"Мальме" - "Челси" - 0:1

Гол: Зиеш, 56

"Ювентус" - "Зенит" - 4:2

Голы: Дибала, 11, 58 (с пенальти), Кьеза, 73, Мората, 82 - Бонуччи, 26, Азмун, 90+2

Положение команд: "Ювентус" - 12 очков, "Челси" - 9, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Антон Дударь