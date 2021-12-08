"Атлетико" пробился в плей-офф, "Реал" обыграл "Интер", "Ливерпуль" и "Аякс" набрали максимальное количество очков.

7 декабря состоялись восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" в заключительном туре принимал "Шериф" и упустил победу во встрече на последних секундах.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе "Манчестер Сити" на матч против "РБ Лейпциг" и отметился голевой передачей.

По итогам игрового дня список участников плей-офф дополнил мадридский "Атлетико", который победил "Порту" в сумасшедшем матче с тремя удалениями.

Результаты матчей

Группа А

"РБ Лейпциг" - "Манчестер Сити" - 2:1

Голы: Собослаи, 24, Андре Силва, 71 - Марез, 76

ПСЖ - "Брюгге" - 4:1

Голы: Мбаппе, 2, 7, Месси, 38, 76 (с пенальти) - Ритс, 68

Итоговое положение команд: "Ман Сити" - 12 очков, ПСЖ - 11, "РБ Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4

Группа В

"Порту" - "Атлетико" - 1:3

Голы: Оливейра, 90+6 (с пенальти) - Гризманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2

"Милан" - "Ливерпуль" - 1:2

Голы: Томори, 29 - Салах, 36, Ориги, 55

Итоговое положение команд: "Ливерпуль" - 18 очков, "Атлетико" - 7, "Порту" - 5, "Милан" - 4

Группа С

"Боруссия" Д - "Бешикташ" - 5:0

Голы: Мален, 29, Ройс, 45+2 (с пенальти), 53, Холанд, 68, 81

"Аякс" - "Спортинг" - 4:2

Голы: Алле, 8 (с пенальти), Антони, 42, Нерес, 58, Бергейс, 62 - Нуну Сантуш, 22, Бруно Винисиус, 78

Итоговое положение команд: "Аякс" - 18 очков, "Спортинг" - 9, "Боруссия" Д - 9, "Бешикташ" - 0

Группа D

"Шахтер" - "Шериф" - 1:1

Голы: Фернандо, 42 - Николов, 90+3

"Реал" - "Интер" - 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

Итоговое положение команд: "Реал" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2

Лига чемпионов 2021-2022: что нужно знать

Групповой раунд Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно играют друг против друга дома и на выезде.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 13 декабря.

Автор: Антон Дударь