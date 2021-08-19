Сыграны первые поединки решающего раунда квалификации.

17 и 18 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

От Украины в этом раунде квалификации выступает "Шахтер", который в первом матче обыграл "Монако" на выезде.

Украинский тренер Юрий Вернидуб с молдавским "Шерифом" сотворил сенсацию, разгромив загребское "Динамо".

В составе "Ференцвароша" в матче с "Янг Бойз" на поле выходили украинцы Игорь Харатин и Александр Зубков, а у "Лудогорца" - Игорь Пластун.

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Нападающий сборной Украины Роман Яремчук отметился голевым пасом и помог "Бенфике" обыграть ПСВ.

Результаты матчей

Путь представителей лиг

"Монако" (Франция) - "Шахтер" (Украина) - 0:1

"Бенфика" (Португалия) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1

Путь чемпионов

"Зальцбург" (Австрия) - "Брондбю" (Дания) - 2:1

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Ференцварош" (Венгрия) - 3:2

"Мальме" (Швеция) - "Лудогорец" (Болгария) - 2:0

"Шериф" (Молдова) - "Динамо" Загреб (Хорватия) - 3:0

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Лига чемпионов: результаты 3-го раунда квалификации.

Шесть победителей раунда плей-офф попадут в групповой этап ЛЧ, а шесть команд, которые проиграют, окажутся в групповом этапе Лиги Европы.

С нового сезона в еврокубках отменено правило выездного гола в матчах плей-офф и квалификации.

Автор: Антон Дударь