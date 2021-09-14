14 и 15 сентября пройдут матчи 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2021-2022.
Расписание матчей
14 сентября
Группа F. 19.45. "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед"
Группа F. 22.00. "Вильярреал" - "Аталанта"
Группа G. 19.45. "Севилья" - "Зальцбург"
Группа G. 22.00. "Лилль" - "Вольфсбург"
Группа Е. 22.00. "Динамо" Киев - "Бенфика"
Группа Е. 22.00. "Барселона" - "Бавария"
Группа Н. 22.00. "Челси" - "Зенит"
Группа Н. 22.00. "Мальме" - "Ювентус"
15 сентября
Группа С. 19.45. "Бешикташ" - "Боруссия" Д
Группа С. 22.00. "Спортинг" - "Аякс"
Группа D. 19.45. "Шериф" - "Шахтер"
Группа D. 22.00. "Интер" - "Реал"
Группа А. 22.00. "Брюгге" - ПСЖ
Группа А. 22.00. "Манчестер Сити" - "РБ Лейпциг"
Группа В. 22.00. "Атлетико" - "Порту"
Группа В. 22.00. "Ливерпуль" - "Милан"
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Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- "Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.