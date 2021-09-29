28 сентября были сыграны первые 8 матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Донецкий "Шахтер" в Киеве забрал очки у "Интера", а "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на выезде.
В центральном матче дня встречались "Манчестер Сити" и ПСЖ. Лионель Месси забил свой первый гол за французский клуб, а парижане победили со счетом 2:0.
Украинец Эдуард Соболь в составе "Брюгге" провел на поле 79 минут против "Лейпцига" и помог чемпионам Бельгии победить немцев.
Результаты матчей
Группа D
"Реал" - "Шериф" - 1:2
Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90
"Шахтер" - "Интер" - 0:0
Группа C
"Боруссия" Дортмунд - "Спортинг" - 1:0
Гол: Мален, 37
"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0
Голы: Берхюйс, 17, Алле, 43
Группа B
"Милан" - "Атлетико" (Мадрид) - 1:2
Голы: Леау, 20 - Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (с пенальти)
"Порту" - "Ливерпуль" - 1:5
Голы: Тареми, 74 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81
Группа A
ПСЖ - "Манчестер Сити" - 2:0
Голы: Гуйе, 8, Месси, 74
"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2
Голы: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ритс, 41
Лига чемпионов 2021-2022: главное
- Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.
- График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.
- В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.
- Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.
- "Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.