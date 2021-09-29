"Аякс" выиграл у "Бешикташа", а "Ливерпуль" уничтожил "Порту".

28 сентября были сыграны первые 8 матчей второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Донецкий "Шахтер" в Киеве забрал очки у "Интера", а "Шериф" сенсационно обыграл "Реал" на выезде.

В центральном матче дня встречались "Манчестер Сити" и ПСЖ. Лионель Месси забил свой первый гол за французский клуб, а парижане победили со счетом 2:0.

Украинец Эдуард Соболь в составе "Брюгге" провел на поле 79 минут против "Лейпцига" и помог чемпионам Бельгии победить немцев.

Результаты матчей

Группа D

"Реал" - "Шериф" - 1:2

Голы: Бензема, 65 (с пенальти) - Яхшибоев, 25, Тилль, 90

"Шахтер" - "Интер" - 0:0

Группа C

"Боруссия" Дортмунд - "Спортинг" - 1:0

Гол: Мален, 37

"Аякс" - "Бешикташ" - 2:0

Голы: Берхюйс, 17, Алле, 43

Группа B

"Милан" - "Атлетико" (Мадрид) - 1:2

Голы: Леау, 20 - Гризманн, 84, Суарес, 90+7 (с пенальти)

"Порту" - "Ливерпуль" - 1:5

Голы: Тареми, 74 - Салах, 18, 60, Мане, 45, Фирмино, 77, 81

Группа A

ПСЖ - "Манчестер Сити" - 2:0

Голы: Гуйе, 8, Месси, 74

"Лейпциг" - "Брюгге" - 1:2

Голы: Нкунку, 5 - Ванакен, 22, Ритс, 41

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

"Динамо" попало в групповой этап ЛЧ напрямую, а "Шахтер" преодолел два раунда квалификации.

Автор: Артем Будрин