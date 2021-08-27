Мирча Луческу подчеркнул, что "главное верить" в то, что можно добиться результата.

Главный тренер "Динамо" Киев Мирча Луческу прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Луческу цитирует digisport.ro.

"Бавария", "Барселона" и "Бенфика" - сложная группа. Собрались лучшие команды континента. Собираемся играть в свой футбол, но проблема в другом - четыре травмированных игрока стартового состава. Это совсем непросто", - отметил румынский тренер.

Луческу подчеркнул, что, несмотря на проблемы, "Динамо" надеется выступить успешно:

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"Мы испытываем проблемы, но надеюсь, что нам удастся провести хорошие матчи. Я буду очень рад, если нам удастся сыграть против "Барселоны" точно так же, как в прошлом году на выезде. Надеюсь, что мы справимся. Это футбол, главное верить".

Украина в Лиге чемпионов 2021-2022

Киевское "Динамо" получило прямую путевку в групповой этап ЛЧ на правах чемпиона Украины.

"Шахтеру" пришлось преодолевать два раунда квалификации. Сперва "горняки" прошли "Генк" (2:1 и 2:1), а дальше выбили "Монако" (1:0 и 2:2 в дополнительное время).

Сразу два украинских клуба выступят на групповом этапе ЛЧ во второй раз подряд. В прошлом сезоне и "Динамо", и "Шахтер" заняли в своих группах третьи места.

Автор: Антон Дударь