Мирча Луческу уверен, что "Бавария" захочет выиграть в Киеве.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал предстоящую встречу с "Баварией" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Румынского тренера цитирует dynamo.kiev.ua.

Луческу ответил на вопрос, почему с "Баварией" так сложно играть:

"Тут много факторов. И сила команды, и традиции, имидж клуба в Европе и мире, и добытые титулы. Все это оказывает давление как на соперника, так и на арбитров. Взять хотя бы наш первый матч с "Баварией" в этой Лиге чемпионов: мы хорошо играли до пенальти, после чего все, конечно, поменялось. Но не каждой команде дадут такой пенальти, как тот, что назначили в наши ворота в Мюнхене. Такие клубы всегда априори находятся в несколько привилегированном положении".

"В такой ситуации всегда прошу своих футболистов играть с высокого поднятой головой и играть так, чтобы после матча быть удовлетворенным своими действиями на поле", - добавил румын.

Отвечая на вопрос о том, как он будет мотивировать игроков на матч с "Баварией", Луческу сказал:

"О какой мотивации может идти речь? Мы играем в Лиге чемпионов против "Баварии". Этим все сказано".

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Также Луческу объяснил, почему "Бавария" будет мотивированной на игру, несмотря на то, что уже вышла в плей-офф ЛЧ:

"Мы играем против немцев. А игра стоит 3 миллиона евро. Как вы думаете, захочет ли "Бавария" выиграть?", - сказал румынский специалист, имея ввиду то, что каждая победа в матче группового этапа ЛЧ приносит клубам 2,8 миллиона евро от УЕФА.

Кроме того, Луческу прокомментировал недавнее поражение "Баварии" от "Аугсубурга" в Бундеслиге:

"У всех команд из Лиги чемпионов были проблемы во внутренних турнирах. "Бавария" - не исключение. "Аугсбург" сделал все возможное, чтобы добиться результата, команда образцово оборонялась, билась, показала тактическую подготовку. Команда отдала все силы ради результата, сыграв при этом не совсем типично для Бундеслиги, что стало проблемой для "Баварии". Само собой, и удача была на стороне "Аугсбурга".

Динамо - Бавария: перед матчем

Автор: Антон Дударь