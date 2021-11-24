Киевское "Динамо" по итогам 5-го тура группового этапа потеряло всякие шансы на евровесну.

Во вторник, 23 ноября, состоялись поединки пятого тура группового раунда Лиги чемпионов 2021/2021.

Киевское "Динамо" на НСК "Олимпийский" минимально проиграло мюнхенской "Баварии" и заняло последнее место в своем квартете. "Бенфика" и "Барселона" сыграли вничью, следовательно, киевский гранд потерял шансы попасть даже в Лигу Европы. Евросезон для украинского клуба завершен и игра в последнем туре против "Бенфики" для "Динамо" не имеет никакого турнирного значения.

Отметим также крупную победу "Челси" над "Ювентусом" в этом туре. Лондонцы взяли реванш за поражение в Турине и вернули себе первое место в группе.

Результаты матчей

Группа Е

"Динамо" - "Бавария" - 1:2

Голы: Гармаш, 70 - Левандовски, 14, Коман, 42

"Барселона" - "Бенфика" - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 15 очков, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1

Группа F

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" - 0:2

Голы: Роналду, 78, Санчо, 90

"Янг Бойз" - "Аталанта" - 3:3

Голы: Сибачо, 39, Сьерро, 80, Хефти, 84 - Сапата, 10, Паломино, 51, Муриэль, 88

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10 очков, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4

Группа G

"Лилль" - "Зальцбург" - 1:0

Гол: Дэвид, 31

"Севилья" - "Вольфсбург" - 2:0

Голы: Хордан, 13, Мир, 90+7

Положение команд: "Лилль" - 8 очков, "Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5

Группа H

"Челси" - "Ювентус" - 4:0

Голы: Чалоба, 25, Джеймс, 56, Хадсон-Одои, 58, Вернер, 90+5

"Мальме" - "Зенит" - 1:1

Голы: Риекс, 28 - Ракицкий, 90+2 пен

Положение команд: "Челси" - 12 очков, "Ювентус" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Автор: Владимир Медяник