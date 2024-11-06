До этого момента на матчах группового этапа Лиги чемпионов украинцы входили в судейский состав дважды.

На одном из матчей 4-го тура этапа Лиги чемпионов сезона-2024/2025, который состоится уже 6 ноября, впервые в истории будет работать полностью украинская бригада арбитров. Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Украинцы будут обслуживать матч между "Спартой" (Чехия) и "Брестом" (Франция). Он начнется 6 ноября в 22:00 по киевскому времени.

В УАФ отметили, что главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Виталий Романов станет четвертым арбитром, а за работу системы ВАА будут отвечать Алексей Деревинский и Денис Шурман.

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До этого момента на матчах группового этапа Лиги чемпионов украинские судьи работали дважды, но еще никогда бригада арбитров не состояла только из украинцев, подчеркнули в УАФ.

В Украинской ассоциации футбола напомнили, что в поединке в Бильбао между испанским "Атлетико" и норвежским "Русенборгом" 16 сентября 1998 года главным арбитром был Василий Мельничук из Симферополя. Кроме того, 29 ноября 2023 года украинская судейская бригада обслуживала матч между "Реал Сосьедадом" (Испания) и "Зальцбургом" (Австрия).

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