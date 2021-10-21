В главном клубном турнире Европы завершился первый круг группового этапа.

20 октября прошли очередные матчи группового этапа Лиги чемпионов, которые закрыли первый круг турнира.

Киевское "Динамо" в гостях минимально уступило "Барселоне" со счетом 0:1.

Украинский форвард Роман Яремчук в матче против "Баварии" отыграл 75 минут. У нападающего "Бенфики" был хороший момент во втором тайме, но он не попал в дальний угол ворот. Лиссабонский клуб достойно смотрелся на протяжении матча, но посыпался в концовке. В итоге "Бавария" разгромила соперника.

Руслан Малиновский в составе "Аталанты" в матче против "МЮ" вышел на замену на 68-й минуте. Команда украинца вела со счетом 2:0, но затем упустила свое преимущество и умудрилась проиграть.

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Результаты матчей

Группа Е

"Барселона" - "Динамо" Киев - 1:0

Гол: Пике, 36

"Бенфика" - "Бавария" - 0:4

Голы: Сане, 70, 84, Эвертон, 80 (автогол), Левандовски, 82

Положение команд: "Бавария" - 9 очков, "Бенфика" - 4, "Барселона" - 3, "Динамо" - 1

Группа F

"Янг Бойз" - "Вильярреал" - 1:4

Голы: Элиа, 77 - Пино, 6, Ж. Морено, 16, Альберто Морено, 88, Чуквуезе, 90+2

"Манчестер Юнайтед" - "Аталанта" - 3:2

Голы: Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 - Пашалич, 15, Демирал, 28

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 6 очков, "Аталанта" - 4, "Вильярреал" - 4, "Янг Бойз" - 3

Группа G

"Лилль" - "Севилья" - 0:0

"Зальцбург" - "Вольфсбург" - 3:1

Голы: Адейми, 3, Окафор, 65, 77 - Нмеча, 15

Положение команд: "Зальцбург" - 7 очков, "Севилья" - 3, "Лилль" - 2, "Вольфсбург" - 2

Группа Н

"Зенит" - "Ювентус" - 0:1

Гол: Кулусевски, 86

"Челси" - "Мальме" - 4:0

Голы: Кристенсен, 9, Жоржиньо, 21 (с пенальти), 57 (с пенальти), Хаверц, 48

Положение команд: "Ювентус" - 9 очков, "Челси" - 6, "Зенит" - 3, "Мальме" - 0

Лига чемпионов 2021-2022: главное

Групповой этап Лиги чемпионов стартовал 14 сентября и продлится до 8 декабря. Команды традиционно сыграют друг против друга дома и на выезде.

График матчей группового раунда: 1 тур - 14/15 сентября, 2 тур - 28/29 сентября, 3 тур - 19/20 октября, 4 тур - 2/3 ноября, 5 тур - 23/24 ноября, 6 тур - 7/8 декабря.

В плей-офф турнира выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 28 мая.

Лига чемпионов: результаты матчей 19 октября.

Автор: Антон Дударь