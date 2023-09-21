Победу "Баварии" принесли голы Сане, Гнабри, Кейна и Теля.

В среду, 20 сентября, состоялся поединок первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Бавария" принимала "Манчестер Юнайтед".

Встреча команд проходила на стадионе "Альянц" в Мюнхене и завершилась победой немецкого клуба со счетом 4:3.

Немцы повели в счете на 28-й минуте - после передачи Харри Кейна отличился Лерой Сане. На 32-й минуте Серж Гнабри удвоил преимущество мюнхенцев. Ассистировал ему Джамал Мусиала.

Видео дня

На старте второго тайма "Манчестер Юнайтед" удалось один гол отыграть - отличился Расмус Хейлунд. Однако уже на 53-й минуте Харри Кейн реализовал пенальти, забив третий мяч "Баварии" в этой встрече.

На 88-й минуте Каземиро вновь сократил разрыв в счете до минимального. На 90+2-й минуте Матис Тель забил четвертый мяч мюнхенцев, отличившись после передачи Йозуа Киммиха. Спустя три минуты Каземиро оформил дубль, установив финальный счет на табло.

"Бавария" - "Манчестер Юнайтед" - 4:3

Голы: Сане 28, Гнабри 32, Кейн 53 (пен.), Тель 90+2 - Хойлунд 49, Каземиро 88, Каземиро 90+5

"Бавария": Ульрайх, Дэвис, Ким, Упамекано, Лаймер, Киммих, Горетцка, Гнабри (Коман 63), Мусиала (Чупо-Мотинг 75), Сане (Тель 87), Кейн (Мюллер 87)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Линделеф, Мартинес, Регилон, Эриксен (Мактомини 69), Каземиро, Рашфорд, Фернандеш, Пеллистри (Гарначо 81), Хойлунд (Марсьяль 81)

Предупреждения: Горетцка 62 - Мартинес 62

Обзор матча:

В другом матче группы A турецкий "Галатасарай" сыграл вничью против датского "Копенгагена" (2:2). Таким образом, "Бавария" занимает первое место в группе после первого тура.

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против "Копенгагена", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Галатасараем". Матчи состоятся 3 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: