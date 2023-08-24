Ответные матчи раунда плей-офф квалификации ЛЧ будут сыграны 29 и 30 августа.

В среду, 23 августа, были сыграны первые игры в трех парах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2023/24.

Греческий "Панатинаикос", который ранее выбил из турнира украинский "Днепр-1", в гостях проиграл португальской "Браге".

Турецкий "Галатасарай" выиграл первый матч в противостоянии с норвежским клубом "Мольде". Поединок "Маккаби" Хайфа и швейцарского "Янг Бойз" завершился вничью.

Видео дня

Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей раунда плей-офф

"Брага" - "Панатинаикос" - 2:1

Голы: Абель Руис, 51, Джало, 73 - Мансини, 90+5

Обзор матча:

"Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0

Обзор матча:

"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3

Голы: Эллингсен, 8, Хауген, 56 - Сержиу Оливейра, 25, Икарди, 29, Мидтше, 90+3

Обзор матча:

Напомним, еще три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов были сыграны во вторник, 23 августа.

Ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 августа.

Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити". Английский клуб в финале прошлого сезоне победил миланский "Интер" со счетом 1:0.

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