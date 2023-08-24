В среду, 23 августа, были сыграны первые игры в трех парах раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов-2023/24.
Греческий "Панатинаикос", который ранее выбил из турнира украинский "Днепр-1", в гостях проиграл португальской "Браге".
Турецкий "Галатасарай" выиграл первый матч в противостоянии с норвежским клубом "Мольде". Поединок "Маккаби" Хайфа и швейцарского "Янг Бойз" завершился вничью.
Лига чемпионов-2023/24: результаты матчей раунда плей-офф
"Брага" - "Панатинаикос" - 2:1
Голы: Абель Руис, 51, Джало, 73 - Мансини, 90+5
Обзор матча:
"Маккаби" Хайфа - "Янг Бойз" - 0:0
Обзор матча:
"Мольде" - "Галатасарай" - 2:3
Голы: Эллингсен, 8, Хауген, 56 - Сержиу Оливейра, 25, Икарди, 29, Мидтше, 90+3
Обзор матча:
Напомним, еще три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов были сыграны во вторник, 23 августа.
Ответные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов пройдут 29 и 30 августа.
Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити". Английский клуб в финале прошлого сезоне победил миланский "Интер" со счетом 1:0.