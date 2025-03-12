"Барселона" уверенно обошла "Бенфику".

Во вторник, 11 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, по итогам которых определились первые четвертьфиналисты турнира.

Каталонский клуб "Барселона" одержал победу над португальской "Бенфикой" со счетом 3:1. Голы в составе "Барселоны" забили Рафинья (дважды) и Ламин Ямаль. По сумме двух встреч (первый матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Барселоны") испанцы обеспечили себе место в четвертьфинале.

"Бавария" победила "Байер" со счетом 2:0. Голы забили Гарри Кейн на 52-й минуте и Альфонсо Дэвис на 71-й минуте. Эта победа позволила команде пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов с общим счетом 5:0 по сумме двух матчей.

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"Интер" одержал победу со счетом 2:1. Голы в составе "Интера" забили Маркус Тюрам на 8-й минуте и Хакан Чалханоглу на 51-й минуте. В составе "Фейеноорда" отличился Якуб Модер, реализовав пенальти на 42-й минуте. По сумме двух матчей "Интер" победил с общим счетом 4:1.

Основное время поединка между "Ливерпулем" и "ПСЖ" завершилось со счетом 0:1 в пользу французского клуба. Единственный гол был забит на 12-й минуте. Поскольку первый матч в Париже завершился победой "Ливерпуля" со счетом 1:0, общий счет по сумме двух матчей стал 1:1, что привело к серии пенальти. В серии 11-метровых ударов "ПСЖ" оказался точнее, выиграв со счетом 4:1.

Новости Лиги Чемпионов

Как известно, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проходят 4-5 и 11-12 марта, четвертьфиналы - 8-9 и 15-16 апреля, а полуфиналы - 29-30 апреля и 6-7 мая.

Финал турнира состоится 31 мая 2025 года на стадионе "Альянц Арена" в Мюнхене.

Осенью сообщалось, что голкипер донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил рекорд Лиги чемпионов, сделав 15 сейвов за один матч.

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