ПСЖ продолжает удерживать лидерство в турнирной таблице чемпионата Франции.

В воскресенье, 29 января, состоялся поединок 20-го тура французской Лиги 1, в котором ПСЖ играл против "Реймса".

Игра проходила на стадионе "Парк де Пренс" в Париже и завершился вничью со счетом 1:1.

Счет в игре открыли футболисты ПСЖ - на старте второго тайма Неймар красивый гол забил Неймар. После заблокированного удара Лионеля Месси мяч оказался у форварда сборной Бразилии, который обыграл голкипера и забил гол.

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На 59-й минуте встречи парижане остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил хавбек Марко Верратти.

В концовке встречи футболисты "Реймса" сумели вырвать ничью - на 90+6-й минуте гол забил Фоларин Балогун.

ПСЖ - "Реймс" - 1:1

Голы: Неймар, 51 - Балогун, 90+6

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Бернат, Солер (Данилу, 63), Витинья (Верратти, 46), Руис (Санчеш, 68), Месси, Мбаппе, Неймар (Заир-Эмери, 85)

"Реймс": Диуф, Фокет, Агбаду, Абдельхамид, Де Смет, Мунеци (Думбия, 75), Матусива, Ито (ван Берген, 83), Каюсте (Лопи, 83), Флипс (Зенели, 75), Балогун

Предупреждения: Маркиньос, Доннарумма - Ито

Удаление: Верратти (прямая красная)

Обзор матча:

За 20 сыгранных туров ПСЖ набрал 48 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу первенства. Ближайший преследователь парижан, "Ланс", отстает на три очка. На третьей позиции с 43 баллами идет "Марсель", цвета которого защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

"Реймс" заработал 26 баллов и занимает 11-ю позицию в турнирной таблице французского первенства.

В следующем туре Лиги 1 ПСЖ сыграет против "Монпелье" на выезде. Матч состоится 1 февраля.

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