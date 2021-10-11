Эдин Джеко прокомментировал предстоящую игру с Украиной.

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Украиной в квалификации ЧМ-2022, а также заявил, что удивился тому, что Андрей Шевченко больше не возглавляет "желто-синих".

Об этом он сказал на предматчевой пресс-конференции, передает football.ua.

"Для меня было большой неожиданностью, что Шевченко больше не является главным тренером сборной Украины. Я не знаю, по каким это причинам - конфликт с федерацией или что-то, но я знаю, что есть новый тренер, который показал хороший результат с Финляндией", - сказал Джеко.

Он также высказал свое мнение о сборной Украины:

"Мы сразу видели, что Украина в этой группе среди фаворитов. Среди игроков я бы не стал выделять кого-то отдельно - все они выступают в хороших клубах и имеют сильные индивидуальные качества. Украина - это крепкая команда".

Кроме того, Джеко рассказал, с каким счетом хотел бы победить украинцев:

"Я настроен забить гол, но лучшим будет результат 2:0 в нашу пользу".

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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Матч пройдет 12 октября во Львове. Начало - в 21.45.

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.

Автор: Антон Дударь