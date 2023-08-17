"Дженоа" заинтересован подписать украинского полузащитника.

Полузащитник "Марселя" и сборной Украины Руслан Малиновский близок к трансферу в итальянский "Дженоа".

Авторитетный инсайдер Николо Скира сообщает, что "Дженоа" арендует Малиновского с правом выкупа.

Добавим, что этим летом "Марсель" сменил тренера: вместо Игоря Тудора команду возглавил Марселино Гарсия Тораль и Малиновский с ним не нашел общий язык. В результате конфликта клуб не включил украинца в заявку ни на один из трех стартовых матчей нового сезона.

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Руслана выставили на трансфер и, по информации различных медиа, атакующего полузащитника хотели приобрести "Бешикташ", "Торино", "Болонья" и "Монца".

"Дженоа" начнет новый сезон Серии А 19 августа матчем против "Фиорентины". В прошлом сезоне "грифоны" выступали в Серии Б. Напомним, что осенью 2021 года Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". На посту главного тренера он продержался недолго - в январе 2022 года украинец ушел в отставку после ряда поражений.

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