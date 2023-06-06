Один из лидеров национальной сборной Украины Руслан Малиновский, который играет за французский "Марсель", отреагировал на новость о подрыве россиянами Каховской ГЭС.
В своем Твиттере 30-летний футболист опубликовал снимок с затопленным футбольным стадионом в Новой Каховке, который подписал тремя словами, характеризующими российских оккупантов.
"Паразиты. Плесень. Гной", - написал Малиновский.
Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.
Сообщается, что вследствие катастрофы около 80 населенным пунктам грозит подтопление.
Из-за подъема уровня воды в Новой Каховке затоплен стадион "Энергии". Аналогичная ситуация в Антоновке, где под водой оказался местный стадион "Днепр".
В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.