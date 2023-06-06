Руслан Малиновский тремя словами охарактеризовал оккупантов.

Один из лидеров национальной сборной Украины Руслан Малиновский, который играет за французский "Марсель", отреагировал на новость о подрыве россиянами Каховской ГЭС.

В своем Твиттере 30-летний футболист опубликовал снимок с затопленным футбольным стадионом в Новой Каховке, который подписал тремя словами, характеризующими российских оккупантов.

"Паразиты. Плесень. Гной", - написал Малиновский.

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Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Полностью разрушена дамба и машинный зал ГЭС. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Сообщается, что вследствие катастрофы около 80 населенным пунктам грозит подтопление.

Из-за подъема уровня воды в Новой Каховке затоплен стадион "Энергии". Аналогичная ситуация в Антоновке, где под водой оказался местный стадион "Днепр".

В "Укргидроэнерго" сообщили, что взорванная оккупантами Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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