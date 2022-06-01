Александр Зинченко не сдержал эмоций, отвечая на один из вопросов журналистов.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не смог сдержать слез на пресс-конференции перед игрой со сборной Шотландии в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2022.

Журналистка спросила футболиста о предстоящем матче с шотландцами. Александр не смог сдержать эмоций во время своих слов о войне.

"У каждого из украинцев есть главная мечта – остановить войну. Я разговаривал со многими людьми из разных стран. Я разговаривал с украинскими детьми, они ничего не понимают, но говорят одно: "Я мечтаю о том, чтобы война закончилась".

Но если говорить о футболе, то у нас тоже своя мечта – поехать на чемпионат мира и подарить эти эмоции украинцам в это непростое время. Потому что они этого заслуживают.

Не у многих украинцев будет возможность посетить завтрашний матч, но мы ощутим их поддержку. Можно многое говорить, но мы должны сделать это на поле. Мы постараемся сделать украинцев счастливыми", – сказал Зинченко.

Момент эмоций Александра Зинченко:

Напомним, в среду, 1 июня, национальная сборная Украины по футболу на выезде сыграет против сборной Шотландии поединок плей-офф отбора на ЧМ-2022. Игра пройдет на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго.

Победитель этого поединка встретится с сборной Уэльса, где определится еще один участник чемпионата мира-2022.

"Сине-желтые" уже прибыли в шотландское Глазго. До этого национальная команда тренировалась в Словении.

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