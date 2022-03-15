Андрей Ярмоленко активно помогает родному городу.

Форвард сборной Украины и лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко помог украинским военным в Чернигове.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус поблагодарил 32-летнего футболиста за помощь родному городу.

"Я очень благодарю Андрея Ярмоленко за ту помощь, которую он передает сегодня своему городу. Эти "нештяки", которые у меня в руках, они пойдут нашим разведчикам.

Это то, что им сейчас нужно. Андрей, спасибо", - приводит слова Чауса Суспільне Чернігів.

Напомним, Андрей Ярмоленко родом из Черниговщины, там игрок сборной Украины провел свое детство и делал первые шаги в футболе. С первого дня войны Чернигов подвергается бомбардировкам. Взять его российским террористам до сих пор не удалось, их планы тотально проваливаются.

Вас также могут заинтересовать новости: