Анель Ахмедходжич считает, что его команда показала достойную игру и заслуживала большего.

Сборная Украины в заключительном туре квалификации на чемпионат мира в Катаре обыграла в гостях сборную Боснии и Герцеговины (2:0).

После матча лидер обороны боснийской сборной Анель Ахмедходжич прокомментировал результат поединка.

"Мы старались бороться по ходу всего поединка. Считаю, что мы показали, что умеем сражаться до последнего, и этот матч имел существенное отличие, по сравнению с игрой против Финляндии. Наша команда сыграла хорошо, но нам не повезло с реализацией своих моментов.

Читайте такжеПетраков - о шансах Украины пройти плей-офф, игре Довбика и планах на ближайшее будущееМяч просто не хотел идти в ворота соперников. В то же время, Украина создала два момента и забила два гола. С нашей стороны - у Хаджикадунича был классный момент, но ни ему не повезло забить, ни я затем не смог добить.

Думаю, что мы должны гордиться нашим выступлением в этой встрече, но ее итоговым результатом мы точно остались разочарованы", - цитирует Ахмедходжича Avaz.ba.

Босния и Герцеговина - Украина: итоги матча

Босния и Герцеговина - Украина - 0:2: смотреть видео голов.

Сборная Украины одержала вторую победу в отборе на ЧМ-2022 при шести ничьих и завершила групповой этап без поражений.

В параллельном матче Финляндия дома проиграла Франции - 0:2.

Итоговое положение команд в группе D: Франция - 18 очков. Украина - 12, Финляндия - 11, Босния и Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

В марте Украина сыграет в плей-офф отбора на ЧМ-2022. Соперник сборной Украины в полуфинале станет известен в ходе жеребьевки 26 ноября.

Александр Зинченко и Артем Довбик забили свои первые голы в текущей квалификации на чемпионат мира.

Сборная Украины не пропустила впервые в этом отборе на ЧМ.

Сборная Украины завершила без поражений второй подряд отборочный цикл (после отбора на Евро-2020).

Автор: Владимир Медяник