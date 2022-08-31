Виктор Цыганков может перебраться в испанский чемпионат.

Полузащитник "Динамо" и национальной сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов двух известных клубов из чемпионата Испании.

Как сообщает Marca, арендовать лидера "бело-синих" хотят "Севилья" и "Вильярреал". Клубы рассчитывают заключить сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Контракт игрока сборной Украины со столичным клубом заканчивается летом 2023 года, а потому в Испании считают, что цена на трансфер 24-летнего правого вингера не будет очень высокой.

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В издании также уверенны, что сам игрок очень хочет уйти и убежден, что его отпустят уже сейчас, на финише летнего трансферного окна.

В то же время, если "Динамо" выставит большую цену, то испанцы готовы просто подождать сезон и затем взять Цыганкова бесплатно.

Transfermarkt оценивает 24-летнего вингера "Динамо" в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков не планирует подписывать новый контракт с "Динамо" и хочет попробовать свои силы в одном из топ-5 европейских чемпионатов.

В прошлом сезоне Цыганков сыграл 25 матчей за "Динамо", в которых забил 11 голов и отдал 4 голевых передачи.

Виктор Цыганков: карьера в "Динамо"

Цыганков является воспитанником винницкого футбола, но на профессиональном уровне выступал только за киевское "Динамо".

Дебютировал за первую команду "Динамо" Цыганков в возрасте 18 лет в матче Премьер-лиги против каменской "Стали" 14 августа 2016 года. А первый гол в УПЛ Цыганков забил в ворота донецкого "Олимпика".

Цыганков - самый молодой автор хет-трика в истории "Динамо": забил три мяча в ворота львовских "Карпат" в возрасте 19 лет и 256 дней.

В составе киевского "Динамо" Цыганков сыграл 217 матчей, в которых отметился 86 забитыми голами и 59 ассистами.

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