Польский форвард очень рад переходу в испанский клуб.

Нападающий национальной сборной Польши Роберт Левандовски, который перебрался из немецкой "Баварии" в "Барселону", был представлен в качестве нового игрока "сине-гранатовых".

После презентации поляк дал интервью, в котором поделился своими эмоциями от трансфера и рассказал о планах в новой команде.

"Я понимаю чего от меня ожидают. Я очень хочу завоевывать трофеи и добиваться успеха с этим великим клубом. Я буду усердно работать на поле. С нетерпением жду следующей игры. Быть здесь здорово.

Я бомбардир и понимаю, что от меня ожидают, что я буду забивать голы и помогать команде. И мне очень хочется многого здесь добиться", - приводит слова Левандовски Sport.es.

Добавим, что "Барселона" заплатила "Баварии" за Левандовски 45 миллионов евро. Еще 5 миллионов мюнхенский клуб получит в качестве бонусов.

Левандовски стал четвертым новичком каталонского гранда в летнее трансферное окно. Ранее состав "сине-гранатовых" пополнили бразилец Рафинья из "Лидса", экс-защитник "Челси" Андреас Кристенсен и бывший полузащитник "Милана" Франк Кессье.

Напомним, что "Барселона" сейчас находится в предсезонном туре в США. Накануне "сине-гранатовые" одержали разгромную победу над командой легендарного Дэвида Бекхэма "Интером Майами" со счетом 6:0.

Роберт Левандовски: карьера в "Баварии"

Левандовски пришел в "Баварию" в 2014 году на правах свободного агента. Его предыдущим клубом была "Боруссия" Дортмунд.

За период карьеры в "Баварии" Роберт забил 344 мяча в 375 поединках.

Роберт Левандовски 10 раз становился чемпионом Германии, четыре раза выигрывал Кубок Германии и 6 раз Суперкубок страны. По одному разу поляк побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

В 2021 году Левандовски был близок к получению Золотого мяча. Но в итоге награду завоевал форвард ПСЖ Лионель Месси, а поляк был признан лучшим футболистом года по версии FIFA.

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