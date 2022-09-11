"Барселона" вышла на первое место в чемпионате Испании по футболу.

В субботу, 10 сентября, на стадионе "Нуэво Мирандилья" местный футбольный клуб "Кадис" играл с "Барселоной" в рамках 5-го тура чемпионата Испании.

Финальный свисток Карлоса Дель Серро Гранде зафиксировал разгромную победу гостей со счетом 4:0.

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На 55-й минуте счет в матче открыл Френки де Йонг, добивший мяч после грубой ошибки вратаря "Кадиса" Ледесмы. Cпустя 10 минут счет увеличил Роберт Левандовски, также забивший мяч после добивания.

В концовке матча отличился Ансу Фати: Левандовски и испанец убежали на рандеву с вратарем, поляк не пожадничал и покатил на пустые ворота одноклубнику. В добавленное время четвертый мяч "Барселоны" забил Усман Дембеле.

"Кадис" - "Барселона" - 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовски, 65, Фати, 87, Дембеле, 90+2

"Кадис": Ледесма, Залдуа, Эрнандес, Мбайе, Эспино, Эместерио (Алькарас, 72), Алекс, Алехо (Бонгонда, 60), Собрино (Негредо, 72), Окампо, Перес (Мабил, 72)

"Барселона": тер Штеген, Бельерин, Араухо, Пике, Бальде (Алонсо, 78), Бускетс, де Йонг, Гави (Левандовски, 57), Рафинья (Фати, 72), Торрес (Дембеле, 57), Депай (Педри, 57)

Обзор матча:

Добавим, что на 82-й минуте матч был остановлен после того, как стало плохо одному из болельщиков на поле. Пожилой фанат пережил инфаркт и был госпитализирован в ближайшую больницу. Медикам помог вратарь "Кадиса" Йеремая Ледесма, который принес для специалистов дефибрилятор. Также стало плохо и одному из операторов, однако он достаточно быстро пришел в себя.

Отметим, что благодаря голу в ворота "Кадиса" Роберт Левандовски побил показатель результативности Криштиану Роналду.

Нападающий "Барселоны" забил шесть голов в первых пяти матчах за команду в рамках испанской Ла Лиги. В 2009 году тогдашний форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду забил пять мячей в стартовых пяти матчах чемпионата страны.

Напомним, 34-летний Левандовски стал игроком "Барселоны" перед стартом нынешнего сезона, перейдя из мюнхенской "Баварии" за 45 миллионов евро.

Игру с "Кадисом" в 5-м туре нападающий начал со скамейки запасных и появился на поле лишь после перерыва. Однако это не помешало Роберту набрать три очка (1+2) по системе "гол+пас".

После 5 туров в активе "Барселоны" 13 набранных очков. Подопечные Хави вышли на первое место в турнирной таблице. Однако, стоит отметить, что "Реал", который идет вторым с 12 баллами, свой матч 5-го тура еще не сыграл.

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