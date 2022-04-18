Фран Соль сделал доброе дело.

Арендованный у киевского "Динамо" форвард "Эйбара" Фран Соль принял у себя дома беженцев из Украины.

"Любая помощь – мала. Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь – ваш. Слава Украине!", - написал испанец на украинском языке в Twitter.

30-летний Фран Соль в январе 2019 года подписал 5-летний контракт с "Динамо". За киевлян он забил всего три гола. В составе "бело-синих" испанец не закрепился из-за постоянных травм. Впоследствии его отпустили на родину в аренду в "Тенерифе", а теперь в "Эйбар".

Соль является воспитанником мадридского "Реала".

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