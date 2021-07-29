Мохамед Кадири / фото dynamo.kiev.ua
"Черноморец" объявил о том, что взял в аренду опорного полузащитника "Динамо" Мохамеда Кадири.
Одесский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте.
Детали контракта и сроки аренды не разглашаются.
"Бело-синие" этим летом уже отправили в аренду в "Черноморец" целую кучу исполнителей.
25-летний Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года. Прошлый сезон ганец провел в аренде в российском "Арсенале". Кадири сыграл в УПЛ всего 15 поединков и отметился одним ассистом.
Напомним, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ.
Читайте такжеВ стиле 90-х: Динамо презентовало новую форму (фото)