"Черноморец" арендовал уже 13-го футболиста "Динамо".

"Черноморец" объявил о том, что взял в аренду опорного полузащитника "Динамо" Мохамеда Кадири.

Одесский клуб сообщил об этом на своем официальном сайте.

Детали контракта и сроки аренды не разглашаются.

"Бело-синие" этим летом уже отправили в аренду в "Черноморец" целую кучу исполнителей.

25-летний Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года. Прошлый сезон ганец провел в аренде в российском "Арсенале". Кадири сыграл в УПЛ всего 15 поединков и отметился одним ассистом.

Напомним, что "Динамо" подписало лучшего бомбардира прошлого сезона УПЛ.

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Автор: Артем Будрин